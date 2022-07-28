Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da ikinci etap satışa çıktı

Sur Yapı Grubu’nun Antalya’da hayata geçirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın ikinci etabı satışa sunuldu. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da tapulu devre mülklerin fiyatları yaz sezonuna özel olarak 130 bin TL’den başlıyor. Projede 24 ay vade farksız olarak taksit imkanı da sunuluyor.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın yurt içinden ve dışından yoğun ilgi gördüğünü belirterek “İkinci etabımızı planladığımızdan 6 ay önce satışa sunduk. İkinci etap evlerimiz de tıpkı ilk etapta olduğu gibi 5 yıldızlı otel konforunda, ömür boyu tatil imkânı sunuyor.” dedi.

“Kuşaklar boyu tatil”

Paylaşım ekonomisinin gelecekte yükselen bir değer olarak kendini göstereceğini belirten Elmas, “Pandemi sonrası ortaya çıkan yüksek enflasyon nedeniyle artan tatil fiyatlarına çözüm getiren ve paylaşım ekonomisine dayalı işleyişiyle yıllar ve hatta kuşaklar boyu hesaplı tatil avantajı sunan yeni nesil tatil evleri, kendisine yapılan yatırımı enflasyona karşı korurken ‘tatilden para kazanma’ döneminin de kapılarını aralıyor. Tapulu devre mülk sahipleri, tatil organizasyonlarını yaparken bütçelerini kişi başına hesap etmek yerine bir kez ödeyerek geniş aileleriyle birlikte olmanın tadını çıkarıyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’daki geniş balkonlu evler, birçok kişinin konaklamasına imkân tanıyacak şekilde tasarlandı. 1+1 evler 4 kişi, 2+1 evler 6 kişi, 3+1 evler ise 8 kişi kapasitesine sahip. Devre mülk sakinleri, beyaz eşyalar, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyaları evlerinde kullanıma hazır halde bulacak.” şeklinde konuştu.