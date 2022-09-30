Sur Yapı, turizm sektörüne 'Tatil Evleri Antalya' ile girdi

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan devre mülk alanlar, tapulu devre mülklerinde resepsiyondan oda servisine, SPA&Wellness’dan özel plaja, tematik havuzlardan aquapark’lara kadar tesisin tüm imkânlarından yararlanabiliyor. Geniş balkonlu ve birçok kişinin konaklamasına imkân tanıyacak şekilde tasarlanan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da 1+1 evler 4 kişi, 2+1 evler 6 kişi, 3+1 evler ise 8 kişi kapasitesine sahip.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 4 mevsim tatil yapmaya imkân sunan devre mülklerin 24 ay vade farksız taksit avantajıyla alınabileceğini söyledi. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’yı tasarlarken odak noktalarının 4 mevsim tatil olduğunu belirten Elmas, “Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda tatil beklentilerinin tümünü ‘dört mevsim tatil’ formuyla Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da devre mülk alıcısına sunuyoruz. 5 yıldızlı resort konseptiyle tasarladığımız tesiste devre mülk sakinleri her mevsime uygun tematik havuzlarımız ile sonbahar ve kış aylarında ısıtmalı havuzlardan faydalanırken, ilkbahar ve yaz aylarında özel plaj ve aquapark’tan yararlanabilecek. Kepez Kent ormanına komşu konumuyla orman aktivitelerini de beraberinde sunan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan alınacak tapulu devre mülkler günden güne değer kazanarak kira getirisi potansiyeliyle tatilden para kazanma imkânı da oluşturacak.” şeklinde konuştu.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın kendine ait bir plajı bulunduğuna dikkat çeken Elmas, “Özel plajımız, Türkiye’nin en güzel plajlarından biri olan Konyaaltı sahilinde yer alıyor. Misafirlerimiz ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde ücretsiz servislerle özel plajdan faydalanabilecekler.” dedi.