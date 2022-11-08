Sur Yapı'nın Azerbaycan projeleri için ilk imzalar atıldı

Yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışındaki projelerine devam eden Sur Yapı’nın Azerbaycan’da yürüteceği projelerde ilk imzaları attı.

Azersu ile Salyan ve Neftçala şehirleri arasındaki temiz su ishale hattı projesinin sözleşmesini imzalayan Sur Yapı, Azerbaycan su işleri kurumu Meliorasiya ile bir baraj projesinde, KOBİ'leri finanse eden Kobia ile de Karabağ bölgesi başta olmak üzere tüm Azerbaycan'ın yeniden yapılanması ile ilgili iyi niyet iş birliği anlaşmalarını imzaladı.

Söz konusu anlaşmanın imzaları Sur Yapı'nın Altın Sponsor olarak destek verdiği Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Forumu ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Azerbaycan Karma Ekonomik Kurulu toplantısı kapsamında atıldı.

Toplantıda, ilk olarak Sur Yapı ile Azersu arasında Salyan ve Neftçala şehirleri arasındaki temiz su ishale hattı projesinin sözleşmesi imzalandı.

Gebele şehri yakınlarında Yengice barajı projesinin yapım işi için Azerbaycan su işleri kurumu Meliorasiya ile el sıkışan Sur Yapı, yakın tarihte sözleşme imzalayacak.

Sur Yapı, başta Karabağ bölgesinde yıkıma uğrayan şehirler olmak üzere tüm Azerbaycan'ın yeniden yapılanması için Azerbaycan'ın küçük ve orta ölçekli işletmelerini finanse eden kuruluşu Kobia ile de iyi niyet iş birliği anlaşması imzaladı. İmzalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov huzurunda atıldı.

"Azerbaycan'da faaliyet göstermeye başladığımız gururluyuz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, markalı konuttan ofise, sağlık yapılarından endüstriyel tesislere, altyapı projelerinden barajlara, lojistik merkezlerden hastane, okul ve camiye kadar geniş bir alanda faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Şimdi Sur Yapı tecrübe ve kalitesini Azerbaycan vizyonumuz doğrultusunda yurt dışına taşıyoruz. Kısa süre önce Bakü'de merkez ofis ve satış ofisini faaliyete geçirdik. Sur Yapı olarak Azerbaycan'da faaliyet göstermeye başladığımız için büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Azerbaycan ve Türkiye olarak bizler, iki dost ülke olmanın ötesinde kadim bir kan ve gönül bağı olan kardeşleriz. Azerbaycan'ın merhum devlet başkanı, büyük insan Haydar Aliyev’in dediği gibi, 'iki devlet, bir milletiz.' Bu nedenle Azerbaycan'da olmak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur vesilesidir."

"Almanya için de projelerimiz var"

Altan Elmas, Azersu ile imzalanan protokol kapsamında içme suyu sorunu yaşayan Neftçala için Salyan ve Neftçala şehirleri arasında bir temiz su ishale hattı inşa edeceklerini, projenin Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından da takip edildiğini bildirdi. Meliorasiya ile imzalanan iyi niyet protokolünün ise bir baraj inşasını kapsadığını aktaran Elmas, "Kısa sürede sözleşme aşamasına gelen bu proje hem bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılamış hem de Sur Yapı'nın inşaat sektöründeki 360 derecelik uzmanlığını bir kez daha ortaya koymuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Elmas, Kobia ile yapılan iyi niyet anlaşmasıyla Karabağ bölgesi başta olmak üzere tüm Azerbaycan'daki şehirlerin yeniden yapılanmasına büyük katkı sunacaklarını kaydetti.

Almanya'da da proje süreçlerinin devam ettiğini bildiren Elmas, "Sur Yapı tecrübesini yurt dışına taşıma vizyonumuz doğrultusunda Almanya özelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Güzel işlere imzalar atıyoruz. İdari süreçlerin tamamlanmasının ardından yakın zamanda yeni projelerimizi paylaşacağım." ifadelerini kullandı.