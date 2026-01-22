Sürat Kargo bu yıl 20 milyon euro yatırıma hazırlanıyor  

Hayati ARIGAN

Sürat Kargo Genel Mü­dürü Cem Oğuz, yatı­rımların teknoloji, oto­masyon ve müşteri deneyimi başlıklarında yoğunlaşacağı­nı belirterek, veri analitiği ve yapay zekâ tabanlı operasyon yönetiminin öncelikli alanlar olacağını söyledi.

Otomasyon verimliliği artırdı

Türkiye genelinde 26 aktar­ma merkezinde 8 otomasyon sistemiyle faaliyet gösteren Sürat Kargo, Maltepe Aktarma Merkezi’nde kurulan sorter sistemi sayesinde gönderi hac­mini yüzde 35 artırırken iş gü­cü ihtiyacını yüzde 25 azalttı. 2025’te devreye alınan dijital teslimat çözümleriyle teslim edilemeden iade oranı binde 6’ya geriledi. Oğuz, “Eskiden 100 gönderide 15–17 ‘kargom nerede’ çağrısı alırken, bu oran yüzde 8’e düştü. Şikâyet oranı­mız ise binde 4,2 seviyesinde. En yaygın şikâyetler geç tes­limat ve yanlış kişiye teslimat oluyor” dedi.

2025 performansını değer­lendiren Oğuz, 2024’te 96 mil­yon olan gönderi sayısının 2025’te 107 milyonun üzerine çıktığını vurguladı. Taşınan kar­golar yan yana dizildiğinde 48 bin kilometreyi bulduğunu ifa­de eden Oğuz, bunun dünyanın çevresini dolaşabilecek bir me­safeye karşılık geldiğini söyledi.

2026’da 4 yeni sorter devreye alınacak

2026 yatırımları kapsamın­da her biri yaklaşık 3 milyon Euro değerinde 4 yeni sorter sistemi kurulacak. İstanbul İkitelli, Esenyurt, Ankara ve İzmir’deki aktarma merkezle­rinin kapasiteleri iki katına çı­karılacak. Adana ve Bursa’daki merkezler ise yeni lokasyonla­ra taşınacak.

Pandemi sonrası e-tica­ret hacminin 2019’a göre 4–5 kat arttığını belirten Oğuz, 2025’te Türkiye genelinde 1,85 milyar adet kargo işlemi ger­çekleştiğini, sektörün yüzde 8 büyüdüğünü, Sürat Kargo’nun ise yıl genelinde yüzde 12 bü­yüme yakaladığını söyledi.

Sürat Kargo’nun 2025 top­lam cirosu yaklaşık 12 milyar TL seviyesinde olduğunu ifade eden Oğuz, “Bu rakam 2020’de 8,4 milyar TL idi. 2026’da do­mestik pazarda yüzde 12 bü­yümeyi hedefliyoruz. Türkiye pazar payımız yüzde 7–8 aralı­ğında. Bu yılda hedefimiz bunu korumak ve üzerine çıkmak” diye konuştu. Kuryelerin tesli­mat rotaları mobil sistemlerle yönetildiğini ifade eden Oğuz, “Müşteriler kuryenin kaç du­rak sonra geleceğini görebili­yor. Teslimatı başka güne ve­ya komşuya yönlendirebiliyor. Bu sistemler 2025 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde yaygınlaştırıldı” dedi.

Hedef: Yakın coğrafyada büyüme

Sürat Kargo’nun Gebze’deki uluslararası lojistik merkezi üzerinden yürüttüğü operasyonlarda Azerbaycan’a en yüksek gönderim yapan firma konumunda bulunduğunu vurgulayan Oğuz, “Günlük 15 bin paket Azerbaycan’a gönderiliyor. Sürat Kargo, Türkiye–Azerbaycan hattında pazarın yüzde 55’ini taşıyor. Yoğun dönemlerde iki kargo uçağı kaldırılıyor. Azerbaycan operasyonları, toplam cironun yüzde 3’ünü oluşturuyor. Şirket, 2026’da Irak ve Gürcistan başta olmak üzere yakın coğrafyada yeni iş ortaklıklarıyla global ağını genişletmeyi hedefliyor” diye konuştu.