Sürat Kargo bu yıl 20 milyon euro yatırıma hazırlanıyor
Sürat Kargo, 2025’te otomasyon ve dijitalleşme yatırımlarının etkisiyle gönderi sayısını yüzde 12 artırarak 107 milyon adede çıkardı. Şirket, 2026 ve sonrasını kapsayan dönemi ‘Geleceğe Hazır’ vizyonunun ikinci fazı olarak tanımlarken, 20 milyon Euro’luk yatırım planını duyurdu.
Hayati ARIGAN
Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, yatırımların teknoloji, otomasyon ve müşteri deneyimi başlıklarında yoğunlaşacağını belirterek, veri analitiği ve yapay zekâ tabanlı operasyon yönetiminin öncelikli alanlar olacağını söyledi.
Otomasyon verimliliği artırdı
Türkiye genelinde 26 aktarma merkezinde 8 otomasyon sistemiyle faaliyet gösteren Sürat Kargo, Maltepe Aktarma Merkezi’nde kurulan sorter sistemi sayesinde gönderi hacmini yüzde 35 artırırken iş gücü ihtiyacını yüzde 25 azalttı. 2025’te devreye alınan dijital teslimat çözümleriyle teslim edilemeden iade oranı binde 6’ya geriledi. Oğuz, “Eskiden 100 gönderide 15–17 ‘kargom nerede’ çağrısı alırken, bu oran yüzde 8’e düştü. Şikâyet oranımız ise binde 4,2 seviyesinde. En yaygın şikâyetler geç teslimat ve yanlış kişiye teslimat oluyor” dedi.
2025 performansını değerlendiren Oğuz, 2024’te 96 milyon olan gönderi sayısının 2025’te 107 milyonun üzerine çıktığını vurguladı. Taşınan kargolar yan yana dizildiğinde 48 bin kilometreyi bulduğunu ifade eden Oğuz, bunun dünyanın çevresini dolaşabilecek bir mesafeye karşılık geldiğini söyledi.
2026’da 4 yeni sorter devreye alınacak
2026 yatırımları kapsamında her biri yaklaşık 3 milyon Euro değerinde 4 yeni sorter sistemi kurulacak. İstanbul İkitelli, Esenyurt, Ankara ve İzmir’deki aktarma merkezlerinin kapasiteleri iki katına çıkarılacak. Adana ve Bursa’daki merkezler ise yeni lokasyonlara taşınacak.
Pandemi sonrası e-ticaret hacminin 2019’a göre 4–5 kat arttığını belirten Oğuz, 2025’te Türkiye genelinde 1,85 milyar adet kargo işlemi gerçekleştiğini, sektörün yüzde 8 büyüdüğünü, Sürat Kargo’nun ise yıl genelinde yüzde 12 büyüme yakaladığını söyledi.
Sürat Kargo’nun 2025 toplam cirosu yaklaşık 12 milyar TL seviyesinde olduğunu ifade eden Oğuz, “Bu rakam 2020’de 8,4 milyar TL idi. 2026’da domestik pazarda yüzde 12 büyümeyi hedefliyoruz. Türkiye pazar payımız yüzde 7–8 aralığında. Bu yılda hedefimiz bunu korumak ve üzerine çıkmak” diye konuştu. Kuryelerin teslimat rotaları mobil sistemlerle yönetildiğini ifade eden Oğuz, “Müşteriler kuryenin kaç durak sonra geleceğini görebiliyor. Teslimatı başka güne veya komşuya yönlendirebiliyor. Bu sistemler 2025 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde yaygınlaştırıldı” dedi.
Hedef: Yakın coğrafyada büyüme
Sürat Kargo’nun Gebze’deki uluslararası lojistik merkezi üzerinden yürüttüğü operasyonlarda Azerbaycan’a en yüksek gönderim yapan firma konumunda bulunduğunu vurgulayan Oğuz, “Günlük 15 bin paket Azerbaycan’a gönderiliyor. Sürat Kargo, Türkiye–Azerbaycan hattında pazarın yüzde 55’ini taşıyor. Yoğun dönemlerde iki kargo uçağı kaldırılıyor. Azerbaycan operasyonları, toplam cironun yüzde 3’ünü oluşturuyor. Şirket, 2026’da Irak ve Gürcistan başta olmak üzere yakın coğrafyada yeni iş ortaklıklarıyla global ağını genişletmeyi hedefliyor” diye konuştu.