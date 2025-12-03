Sürat Lojistik Doğu Avrupa’da şirket kurmaya hazırlanıyor
Sürat Lojistik, 2025’in ilk yarısında tonaj bazında iki katın üzerinde büyüme kaydetti. CEO Tarkan Türkel, şirketin yeni planlarını DÜNYA’ya anlattı. Sürat Lojistik’te temel hedef önümüzdeki 5 yılda yerli firmalar arasında ilk 5’te olmak ve Doğu Avrupa’ya açılmak.
Hayati ARIGAN
Sürat Lojistik, 2025’in ilk yarısında taşıma hacmini bir önceki yılın aynı dönemine göre tonaj bazında iki katın üzerine çıkararak kısa sürede sektörde dikkat çekici bir ivme yakaladı. Şirketin CEO’su Tarkan Türkel, bu güçlü büyümenin arkasında doğru kadrolaşma, operasyonel disiplin ve dijitalleşme olduğunu söyledi.
Türkel, göreve geldiğinde şirketin muhasebe birimi dışında kurumsal bir beyaz yaka yapılanmasına sahip olmadığını belirterek, “Web sitesinden IT sistemlerine kadar şirketin tüm temel yapı taşlarını sıfırdan kurduk. Doğru insanları doğru yerlere yerleştirdik. Hiyerarşik değil, samimi ve sorumluluğa dayalı bir kültür yarattık. Mutlu çalışan başarıyı getiriyor” dedi.
Müşteri değil iş ortağı yaklaşımı
Şirketin büyüme stratejisinin merkezinde müşteriyi ‘iş ortağı’ olarak konumlandırmak olduğunu vurgulayan Türkel, tedarik zincirinin hammadde süreçlerinden son tüketiciye kadar tüm aşamalarında yer alma hedeflerinin sürdüğünü kaydetti. Türkel, satış ekibiyle operasyon ekibinin birlikte çalıştığını, sürekli temasın müşteri deneyimini güçlendirdiğini ifade etti.
Doğu Avrupa’da şirketleşme planı
Acentelik modelinin yeni pazarlarda ‘ülkeyi tanıma dönemi’ olarak değerlendirildiğini söyleyen Türkel, belli bir hacme ulaşılan ülkelerde doğrudan şirket yapılanmasına geçmeyi planladıklarını açıkladı. Doğu Avrupa’nın ilk hedef bölge olduğunu belirten Türkel, “Batı Avrupa doymuş bir pazar. Bizim için Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Türkiye Cumhuriyetleri ve uzun vadede Uzak Doğu stratejik bölgeler. Polonya ve Romanya ise bu planlamada kritik noktada” diye konuştu. Polonya’nın Avrupa’nın en büyük tır filosuna sahip olduğunu ve şoför vizesi gerektirmediğini hatırlatan Türkel, maliyet artışlarına rağmen ülkenin lojistik açıdan cazibesini koruduğunu söyledi. Romanya’nın ise Türk lojistik firmalarının en rahat çalıştığı pazarların başında geldiğini aktardı.
Intermodal büyüyor yatırım modeli esnek
Intermodal taşımacılığın hızla büyüdüğünü belirten Türkel, Sürat Lojistik’in Avrupa’daki mevcut tren ve RORO altyapısını kullanarak esnek bir model oluşturduğunu ifade etti. Blok trenlerin 36 aracı tek seferde taşımasının hem maliyet hem de karbon ayak izi açısından avantaj sağladığını vurguladı.
Dijitalleşmeyle tek platform yapısı
Türkel, şirket içinde farklı tecrübelerin ortak bir kültürde buluşması için dijitalleşmenin merkezî bir rol oynadığını belirterek, operasyon, maliyet ve müşteri süreçlerinin tamamen tek bir sistem üzerinden yönetildiğini söyledi.
Sürat Lojistik 5 yılda ilk 5’i hedefliyor
Sürat Lojistik, markanın bilinirliğini ve operasyonel büyümesini avantaja dönüştürerek beş yıl içinde Türkiye’deki yerli lojistik şirketleri arasında ilk 5’e girmeyi amaçlıyor. CEO Tarkan Türkel, sektörde büyük ölçekli şirketlerin önemli bir kısmının yabancı sermayeye geçtiğini hatırlatarak, yerli oyuncu olarak bu alanda ciddi bir boşluk bulunduğunu vurguladı.
Türkel, Ekol Lojistik’in hisselerinin büyük bölümünün DFDS’e devredildiğini, Mars Lojistik’in yüzde 99’unun Japon sermayesine ait olduğunu, büyük uluslararası şirketlerin (DSV, DHL vb.) pazarda hâkim konuma geldiğini hatırlatarak, “Borusan Lojistik’in de yabancıya geçmesiyle yerli büyük oyuncu sayısı azaldı. Bu nedenle beş yıl içinde yerli lojistik şirketleri arasında ilk 5’te olmayı hedefliyoruz” dedi.
Yeni depo yatırımları geliyor
Sürat Lojistik bu yıl iki yeni depo açarken, üçüncü bir deponun da planlamada olduğunu duyurdu. Türkel, yeni deponun lokasyonunun henüz belirlenmediğini ve Türkiye’nin herhangi bir ilinde açılabileceğini belirtti. Şirket, 2025 itibarıyla portföyüne AVM lojistiğini de ekledi. Türkel, AVM’lerdeki mal kabul süreçlerinden kat içi dağıtıma, iadelerin toplanmasından araç hazırlığına kadar tüm operasyonun tek bir firma tarafından yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Bu alana yeni girdik ve şu an ilk AVM’mizde operasyona başladık” dedi.
Zengezur Koridoru: Türkiye için stratejik fırsat
Gündemdeki en önemli lojistik stratejilerden biri olan Zengezur Koridoru hakkında da değerlendirmelerde bulunan Türkel, bu hattın Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile bağlantısını güçlendireceğini söyledi.
Asıl stratejik değerin demiryolu olduğunu vurgulayan Türkel, şu değerlendirmeyi yaptı:
“1000 km’ye kadar karayolu avantajlı olabilir ama 1000 km ve üzerindeki tüm mesafelerde tren her zaman daha avantajlıdır. Zengezur Koridoru bir demiryolu hattına bağlanır ve bu hat Kars üzerinden Türkiye’ye entegre edilirse işte o zaman orta koridor gerçek anlamda güçlenir. Çin’den gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya akması mümkün olur. Bu Türkiye için büyük stratejik fırsat yaratır.”