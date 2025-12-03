Sürat Lojistik Doğu Avrupa’da şirket kurmaya hazırlanıyor

Hayati ARIGAN

Sürat Lojistik, 2025’in ilk yarısında taşıma hacmi­ni bir önceki yılın aynı dönemine göre tonaj bazında iki katın üzerine çıkararak kı­sa sürede sektörde dikkat çe­kici bir ivme yakaladı. Şirke­tin CEO’su Tarkan Türkel, bu güçlü büyümenin arkasında doğru kadrolaşma, operasyo­nel disiplin ve dijitalleşme olduğunu söyledi.

Türkel, göre­ve geldiğinde şirketin muhasebe birimi dı­şında kurumsal bir beyaz yaka yapılanmasına sahip olmadı­ğını belirterek, “Web sitesin­den IT sistemlerine kadar şir­ketin tüm temel yapı taşlarını sıfırdan kurduk. Doğru insan­ları doğru yerlere yerleştir­dik. Hiyerarşik değil, samimi ve sorumluluğa dayalı bir kül­tür yarattık. Mutlu çalışan ba­şarıyı getiriyor” dedi.

Müşteri değil iş ortağı yaklaşımı

Şirketin büyüme strate­jisinin merkezinde müşte­riyi ‘iş ortağı’ olarak konum­landırmak olduğunu vurgula­yan Türkel, tedarik zincirinin hammadde süreçlerinden son tüketiciye kadar tüm aşamalarında yer al­ma hedeflerinin sürdüğünü kaydetti. Türkel, satış ekibiyle operasyon eki­binin birlikte çalıştığını, sü­rekli temasın müşteri deneyi­mini güçlendirdiğini ifade etti.

Doğu Avrupa’da şirketleşme planı

Acentelik modelinin yeni pazarlarda ‘ülkeyi tanıma dö­nemi’ olarak değerlendirildi­ğini söyleyen Türkel, belli bir hacme ulaşılan ülkelerde doğ­rudan şirket yapılanmasına geçmeyi planladıklarını açık­ladı. Doğu Avrupa’nın ilk hedef bölge olduğunu belirten Tür­kel, “Batı Avrupa doymuş bir pazar. Bizim için Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Türkiye Cumhu­riyetleri ve uzun vadede Uzak Doğu stratejik bölgeler. Polon­ya ve Romanya ise bu planla­mada kritik noktada” diye ko­nuştu. Polonya’nın Avrupa’nın en büyük tır filosuna sahip ol­duğunu ve şoför vizesi gerek­tirmediğini hatırlatan Türkel, maliyet artışlarına rağmen ülkenin lojistik açıdan cazibesini korudu­ğunu söyledi. Roman­ya’nın ise Türk lojistik firmalarının en rahat çalıştığı pazarların başında geldiğini aktardı.

Intermodal büyüyor yatırım modeli esnek

Intermodal taşımacılığın hızla büyüdüğünü belirten Türkel, Sürat Lojistik’in Av­rupa’daki mevcut tren ve RO­RO altyapısını kullanarak es­nek bir model oluşturduğunu ifade etti. Blok trenlerin 36 aracı tek seferde taşımasının hem maliyet hem de karbon ayak izi açısından avantaj sağ­ladığını vurguladı.

Dijitalleşmeyle tek platform yapısı

Türkel, şirket içinde farklı tecrübelerin ortak bir kültür­de buluşması için dijitalleş­menin merkezî bir rol oyna­dığını belirterek, operasyon, maliyet ve müşteri süreçle­rinin tamamen tek bir sistem üzerinden yönetildiğini söyledi.

Sürat Lojistik 5 yılda ilk 5’i hedefliyor

Sürat Lojistik, markanın bilinirliğini ve operasyonel büyümesini avantaja dönüştürerek beş yıl içinde Türkiye’deki yerli lojistik şirketleri arasında ilk 5’e girmeyi amaçlıyor. CEO Tarkan Türkel, sektörde büyük ölçekli şirketlerin önemli bir kısmının yabancı sermayeye geçtiğini hatırlatarak, yerli oyuncu olarak bu alanda ciddi bir boşluk bulunduğunu vurguladı.

Türkel, Ekol Lojistik’in hisselerinin büyük bölümünün DFDS’e devredildiğini, Mars Lojistik’in yüzde 99’unun Japon sermayesine ait olduğunu, büyük uluslararası şirketlerin (DSV, DHL vb.) pazarda hâkim konuma geldiğini hatırlatarak, “Borusan Lojistik’in de yabancıya geçmesiyle yerli büyük oyuncu sayısı azaldı. Bu nedenle beş yıl içinde yerli lojistik şirketleri arasında ilk 5’te olmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni depo yatırımları geliyor

Sürat Lojistik bu yıl iki yeni depo açarken, üçüncü bir deponun da planlamada olduğunu duyurdu. Türkel, yeni deponun lokasyonunun henüz belirlenmediğini ve Türkiye’nin herhangi bir ilinde açılabileceğini belirtti. Şirket, 2025 itibarıyla portföyüne AVM lojistiğini de ekledi. Türkel, AVM’lerdeki mal kabul süreçlerinden kat içi dağıtıma, iadelerin toplanmasından araç hazırlığına kadar tüm operasyonun tek bir firma tarafından yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Bu alana yeni girdik ve şu an ilk AVM’mizde operasyona başladık” dedi.

Zengezur Koridoru: Türkiye için stratejik fırsat

Gündemdeki en önemli lojistik stratejilerden biri olan Zengezur Koridoru hakkında da değerlendirmelerde bulunan Türkel, bu hattın Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile bağlantısını güçlendireceğini söyledi.

Asıl stratejik değerin demiryolu olduğunu vurgulayan Türkel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“1000 km’ye kadar karayolu avantajlı olabilir ama 1000 km ve üzerindeki tüm mesafelerde tren her zaman daha avantajlıdır. Zengezur Koridoru bir demiryolu hattına bağlanır ve bu hat Kars üzerinden Türkiye’ye entegre edilirse işte o zaman orta koridor gerçek anlamda güçlenir. Çin’den gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya akması mümkün olur. Bu Türkiye için büyük stratejik fırsat yaratır.”