Sürat Lojistik’ten Avrupa’ya rekor Hız: 48 saatte teslimat devri başladı
Sürat Lojistik, lojistik sektöründe yenilikçi adımlarla dikkat çekiyor. Şirket, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı stratejilerle operasyonlarını güçlendirirken, Avrupa’ya 48 saatte teslimat hedefiyle sektöre yeni bir soluk getiriyor. Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel, şirketin gelecek vizyonunu ve teknolojik yatırımlarını paylaştı.
Sürat Lojistik’in öne çıkan hizmetlerinden biri olan minivan taşımacılığı, Avrupa’ya gönderi teslim sürelerini 48 saate kadar indiriyor. Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel, “Bu model sayesinde, havayoluna alternatif olacak şekilde, 48 saat içerisinde Avrupa’nın her noktasına hızlı ve güvenli teslimatlar sunabiliyoruz. Böylece müşterilerimize hem maliyet avantajı hem de operasyonel esneklik sağlıyoruz” dedi.
Minivan taşımacılığının, özellikle acil veya küçük hacimli gönderilerde büyük avantaj sunduğunu dile getiren Türkel, “Avrupa’da geniş bir coğrafyaya erişim sağlarken, bölgesel farklılıklara göre operasyonlarımızı optimize ediyoruz. Bu sayede teslimat sürelerini en aza indirerek, sektörde müşteri memnuniyetini üst seviyede tutuyoruz” ifadelerini kullandı.
“2024 yılında güçlü bir başlangıç yaptık”
Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel, Sürat Lojistik’in ilk faaliyet yılı olan 2024’ün oldukça hareketli geçtiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurtiçi karayolu taşımacılığında 81 ilde hem komple hem de parsiyel servisler sunarak Türkiye’nin her köşesine ulaştık. Yurtdışı taşımacılıkta ise İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Danimarka’dan Romanya’ya kadar uzanan geniş bir ağ kurduk. Soğuk zincir taşımacılığında aylık 4 bin 400 sefer, genel taşımacılıkta ise aylık 19 bin seferle sektörel büyümemizi net şekilde gösterdik.”
Depolama ve dağıtım alanındaki yatırımlarla da şirketin operasyonel kapasitesini artırdıklarını belirten Türkel, “14 bin metrekarelik iki yeni serbest depo açarak müşterilerimize daha kapsamlı hizmet sunma imkânı yakaladık. Bu sayede operasyonel esnekliğimizi ve müşteri memnuniyetini önemli ölçüde iyileştirdik” şeklinde konuştu.
“2025’te odağımıza sürdürülebilir büyüme ve teknolojik dönüşümü aldık”
Sürat Lojistik, 2025 yılında da müşteri memnuniyetini merkeze alarak büyümesini sürdürülebilir kılmayı planlıyor. “Yeni depoları devreye almak, intermodal taşımacılığa yatırım yapmak ve uluslararası pazarda genişlemek öncelikli hedeflerimiz arasında” diyen Sürat Lojistik Genel Müdürü Türkel şu ifadeleri kullandı: “Teknolojik altyapımızı güçlendirerek, müşterilerimize daha şeffaf ve izlenebilir bir hizmet sunmak için çalışıyoruz. Dijitalleşme ve teknoloji yatırımları lojistik sektörünü dönüştürecek. Biz de kurum olarak yapay zekâ, büyük veri analitiği ve otomasyon projelerini hızlandırdık. Süreç optimizasyonları yaparak müşterilerimize daha entegre bir hizmet deneyimi yaratıyoruz. Dijitalleşme, hem verimliliği artırıyor hem de hızlı karar almayı sağlıyor.”
“Çevreci uygulamalarla sektörde öncü olmak istiyoruz”
Sürat Lojistik, karbon salımını azaltmak ve daha sürdürülebilir bir lojistik modeli benimsemek için 2025’te çevreci uygulamaları ön plana koyuyor. Bu alanda yaptıkları çalışmalara dikkat çeken Türkel, “Intermodal taşımacılığı geliştirerek, karayolu, demiryolu ve denizyolunu entegre bir şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Böylece hem operasyonel verimliliği yükselteceğiz hem de çevre üzerindeki etkimizi azaltacağız. Yeşil lojistik, artık şirketlerin rekabet avantajı elde etmesinde kilit unsur haline geliyor. Biz de bu alanda yatırımlarımızı artırarak sektörde öncü olmak istiyoruz.” diye konuştu.
Lojistikte yenilikçi modeller öne çıkacak
Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel, lojistiğin geleceğinde teknolojik dönüşüm ve e-ticarette yükselişin belirleyici olacağının altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Özellikle son kilometre teslimat çözümlerine yönelik ihtiyaçların artmasıyla mikro dağıtım ağları, insansız araçlar veya drone gibi yenilikçi modellerin öne çıkacağını düşünüyorum. Küresel tedarik zincirlerindeki esneklik ihtiyacı ise multimodal ve intermodal taşımacılığın yaygınlaşmasını beraberinde getirecek.”