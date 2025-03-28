Sürat Lojistik’ten Avrupa’ya rekor Hız: 48 saatte teslimat devri başladı

Sürat Lojistik’in öne çı­kan hizmetlerinden bi­ri olan minivan taşıma­cılığı, Avrupa’ya gönderi teslim sürelerini 48 saate kadar indi­riyor. Sürat Lojistik Genel Mü­dürü Tarkan Türkel, “Bu model sayesinde, havayoluna alterna­tif olacak şekilde, 48 saat içeri­sinde Avrupa’nın her noktası­na hızlı ve güvenli teslimatlar sunabiliyoruz. Böylece müşte­rilerimize hem maliyet avanta­jı hem de operasyonel esneklik sağlıyoruz” dedi.

Minivan taşımacılığının, özellikle acil veya küçük hacim­li gönderilerde büyük avantaj sunduğunu dile getiren Türkel, “Avrupa’da geniş bir coğrafyaya erişim sağlarken, bölgesel fark­lılıklara göre operasyonlarımı­zı optimize ediyoruz. Bu sayede teslimat sürelerini en aza indi­rerek, sektörde müşteri mem­nuniyetini üst seviyede tutuyo­ruz” ifadelerini kullandı.

“2024 yılında güçlü bir başlangıç yaptık”

Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel, Sürat Lojistik’in ilk faaliyet yılı olan 2024’ün ol­dukça hareketli geçtiğini belir­terek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurtiçi karayolu taşımacılı­ğında 81 ilde hem komple hem de parsiyel servisler sunarak Türkiye’nin her köşesine ulaş­tık. Yurtdışı taşımacılıkta ise İspanya, Fransa, İngiltere, Al­manya ve Danimarka’dan Ro­manya’ya kadar uzanan geniş bir ağ kurduk. Soğuk zincir ta­şımacılığında aylık 4 bin 400 se­fer, genel taşımacılıkta ise aylık 19 bin seferle sektörel büyüme­mizi net şekilde gösterdik.”

Depolama ve dağıtım alanın­daki yatırımlarla da şirketin operasyonel kapasitesini artır­dıklarını belirten Türkel, “14 bin metrekarelik iki yeni ser­best depo açarak müşterile­rimize daha kapsamlı hizmet sunma imkânı yakaladık. Bu sa­yede operasyonel esnekliğimi­zi ve müşteri memnuniyetini önemli ölçüde iyileştirdik” şek­linde konuştu.

“2025’te odağımıza sürdürülebilir büyüme ve teknolojik dönüşümü aldık”

Sürat Lojistik, 2025 yılında da müşteri memnuniyetini mer­keze alarak büyümesini sürdü­rülebilir kılmayı planlıyor. “Ye­ni depoları devreye almak, in­termodal taşımacılığa yatırım yapmak ve uluslararası pazar­da genişlemek öncelikli hedef­lerimiz arasında” diyen Sürat Lojistik Genel Müdürü Türkel şu ifadeleri kullandı: “Teknolo­jik altyapımızı güçlendirerek, müşterilerimize daha şeffaf ve izlenebilir bir hizmet sunmak için çalışıyoruz. Dijitalleşme ve teknoloji yatırımları lojistik sektörünü dönüştürecek. Biz de kurum olarak yapay zekâ, bü­yük veri analitiği ve otomasyon projelerini hızlandırdık. Süreç optimizasyonları yaparak müş­terilerimize daha entegre bir hizmet deneyimi yaratıyoruz. Dijitalleşme, hem verimliliği ar­tırıyor hem de hızlı karar almayı sağlıyor.”

“Çevreci uygulamalarla sektörde öncü olmak istiyoruz”

Sürat Lojistik, karbon salı­mını azaltmak ve daha sürdü­rülebilir bir lojistik modeli be­nimsemek için 2025’te çevreci uygulamaları ön plana koyuyor. Bu alanda yaptıkları çalışmalara dikkat çeken Tür­kel, “Intermodal taşımacılığı geliştirerek, karayolu, demir­yolu ve denizyolunu entegre bir şekilde kullanmayı amaçlı­yoruz. Böylece hem operasyo­nel verimliliği yükselteceğiz hem de çevre üzerindeki etki­mizi azaltacağız. Yeşil lojistik, artık şirketlerin rekabet avanta­jı elde etmesinde kilit unsur ha­line geliyor. Biz de bu alanda ya­tırımlarımızı artırarak sektör­de öncü olmak istiyoruz.” diye konuştu.

Lojistikte yenilikçi modeller öne çıkacak

Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel, lojistiğin geleceğinde teknolojik dönüşüm ve e-ticarette yükselişin belirleyici olacağının altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Özellikle son kilometre teslimat çözümlerine yönelik ihtiyaçların artmasıyla mikro dağıtım ağları, insansız araçlar veya drone gibi yenilikçi modellerin öne çıkacağını düşünüyorum. Küresel tedarik zincirlerindeki esneklik ihtiyacı ise multimodal ve intermodal taşımacılığın yaygınlaşmasını beraberinde getirecek.”