Sürdürülebilir Finansman Akademisi 2 Ağustos'ta eğitime başlıyor

Programa 18-25 yaş arasındaki tüm üniversite öğrencileri 19 Temmuz'a kadar başvuru yapabilecek. Eğitimin son gününde ise öğrenciler, Akbanklı liderlerden oluşan jüriye proje sunumlarını gerçekleştirecek. Kazanan ekip Akbank Sürdürülebilir Finansman ekibinde 2 ay boyunca yarı zamanlı çalışarak projelerini hayata geçirme fırsatı elde edecek.

Akbanklı liderlerin sunumları ve sektör liderleriyle söyleşilerden oluşan program, sürdürülebilir finansmanda regülasyonlardan, yenilenebilir enerji ve KOBİ finansmanı gibi tematik finansman modellerine, net sıfır kavramından sürdürülebilirlik iletişimine kadar birçok konuyu içerecek.