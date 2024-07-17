Sürdürülebilir Finansman Akademisi 2 Ağustos'ta eğitime başlıyor
Gençlerin geleceğe hazırlanmaları ve potansiyellerini keşfetmeleri amacıyla kurulan Akbank Gençlik Akademisi, finansman konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla 'Sürdürülebilir Finansman Akademisi'ni hayata geçiriyor. Finansmanın tüm yönlerini kapsayan geniş bir eğitim içeriği sunan ve 2 Ağustos'ta başlayacak olan eğitim 7 hafta sürecek.
Programa 18-25 yaş arasındaki tüm üniversite öğrencileri 19 Temmuz'a kadar başvuru yapabilecek. Eğitimin son gününde ise öğrenciler, Akbanklı liderlerden oluşan jüriye proje sunumlarını gerçekleştirecek. Kazanan ekip Akbank Sürdürülebilir Finansman ekibinde 2 ay boyunca yarı zamanlı çalışarak projelerini hayata geçirme fırsatı elde edecek.
Akbanklı liderlerin sunumları ve sektör liderleriyle söyleşilerden oluşan program, sürdürülebilir finansmanda regülasyonlardan, yenilenebilir enerji ve KOBİ finansmanı gibi tematik finansman modellerine, net sıfır kavramından sürdürülebilirlik iletişimine kadar birçok konuyu içerecek.