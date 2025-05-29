“Sürdürülebilir üretim ve tedarik konusuna odaklıyız”
Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, son yıllarda iş hacimlerini; küresel genel eğilimleri etkileyen gıda arz güvenliğine ilişkin kaygıların artması, iklim krizinin derinleşmesi, küresel gıda arzına ilişkin hammadde, imalat ve lojistik sorunları, sürdürülebilir gıda üretimi ve tedarikini yapabilen firmaların öneminin artması gibi faktörlerden etkilendiğini bildirdi.
İlhan, “Şirketimiz bu bağlamda stratejisini sürdürülebilir üretim ve tedarik konularını ön plana çıkaracak şekilde biçimlendiriyor” dedi.
Dönem kârı 28 milyon TL
İçinde bulunduğumuz dönemde güvenilir gıda tedarikçisi olmanın yanı sıra küresel gelişmeleri doğru okuyup, gelişmeler karşısında aksiyon alabilen firmaların ayakta kalabileceğine atıfta bulunan Orhan İlhan; iklim krizi ve sınırlardaki savaşlar nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi. İlhan, “2023 yılında söz konusu olumsuzluklar yüzünden ciro ve tonajda düşüş yaşamıştık. 2024 yılında ise kayıpları telafi ettik. 2024 yılında 4 milyar 458 milyon 945 bin 602 TL ciro elde ettik. Ayrıca 31 Aralık 2024 itibarıyla dönem kârımız 28 milyon 301 bin 782 TL olarak gerçekleşti..”
'İhracatı artıracağız'
Şirketin 2024 yılında 31,7 milyon dolarlık ihracata imza atarak, dış ticaret anlamında başarılı bir yılı geride bıraktığını vurgulayan İlhan, “İhracatta Irak ağırlıklı çalışıyoruz. Eylül ayı itibarıyla pazar çeşitlendirme politikası çerçevesinde Filistin, Çad ve Venezuela’ya ihracat yapmaya başladık. 2024 yılında gelirlerimizin yüzde 23,3’ünü ihracattan karşıladık” ifadelerini kullandı.
Orta vadeli hedefleri hakkında da bilgiler veren Orhan İlhan, yerli pazarda “lüks” diye tabir edilen paketli ürünler pazarında büyümek amacıyla daha önce geliştirdikleri 27 çeşit (baklavalık, böreklik ve benzeri) un üzerinde çalışmalara devam ederek ürün gamlarını genişletmenin ana hedeflerini meydana getirdiğini açıkladı. İlhan, “Ar-Ge laboratuvarımızda 27 olan ürün çeşidimizi 30’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
Son olarak Konya’nın Taşkent ilçesinde yapımına başladıkları 8,8 MW’lık güneş enerjisi santralinin 4,9 MW’lık kısmının mülkiyetinin Akhan Un’a, 3,9 MW’lık kısmın ise Azim Un’a ait olduğunu sözlerine ekleyen İlhan, şunları kaydetti: “Kabul süreçlerinin ardından Taşkent GES'i devreye aldık.
Son olarak Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde sahip olduğumuz arazi makarna fabrikası yatırımına başladık. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 21 milyon euro olan fabrikanın inşa çalışmalarına Ağustos 2024 itibarıyla başladık. İnşaatın yüzde 90’ı tamamlandı. 2025 yılı son çeyreğinde deneme üretimlerine başlamayı hedeflediğimiz makarna yatırımımızın devreye girmesi ile Güney Amerika, Uzakdoğu, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine ihracatı hedefliyoruz.”
1997’den beri sürekli gelişen üretim yolculuğu
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi’nin temellerini 1997 yılında attığını anlatan Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, 2000-2004 yılları arasında gerek iç gerek dış pazarda tüketici taleplerine cevap verebilmek adına markalaşma çalışmalarına yönelip, Azim Grup Holding’i kurduklarını aktardı. Yenilikçi üretim yöntemleriyle sektörünün önde gelen firmaları arasında yer aldıklarına işaret eden İlhan, şunları kaydetti: "2005 yılında Adana’da 150 ton kapasiteli un fabrikası kurarak markalaşma ve kaliteli buğday unu üretimi yapmaya başladık. 2009 yılına kadar üretim kapasitesini 500 tona çıkartarak, kısa zamanda Türkiye ihracat sıralamasında ilk 500’e girmeyi başardık. Kuruluş aşamasından itibaren devam eden gelişim sürecimiz 2021 yılında da devam etti. Bu tarihte buğday kırım kapasitemizi 1000 tona yükselttik."