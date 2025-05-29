“Sürdürülebilir üretim ve tedarik konusuna odaklıyız”

İl­han, “Şirketimiz bu bağlam­da stratejisini sürdürülebilir üretim ve tedarik konuları­nı ön plana çıkaracak şekilde biçimlendiriyor” dedi.

Dönem kârı 28 milyon TL

İçinde bulunduğumuz dö­nemde güvenilir gıda teda­rikçisi olmanın yanı sıra kü­resel gelişmeleri doğru oku­yup, gelişmeler karşısında aksiyon alabilen firmaların ayakta kalabileceğine atıfta bulunan Orhan İlhan; iklim krizi ve sınırlardaki savaşlar nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi. İlhan, “2023 yılında söz konusu olumsuzluklar yüzünden ci­ro ve tonajda düşüş yaşamış­tık. 2024 yılında ise kayıp­ları telafi ettik. 2024 yılında 4 milyar 458 milyon 945 bin 602 TL ciro elde ettik. Ayrıca 31 Aralık 2024 itibarıyla dö­nem kârımız 28 milyon 301 bin 782 TL olarak gerçekleş­ti..”

'İhracatı artıracağız'

Şirketin 2024 yılında 31,7 milyon dolarlık ihracata im­za atarak, dış ticaret anla­mında başarılı bir yılı geri­de bıraktığını vurgulayan İl­han, “İhracatta Irak ağırlıklı çalışıyoruz. Eylül ayı itiba­rıyla pazar çeşitlendirme politikası çerçevesinde Fi­listin, Çad ve Venezuela’ya ihracat yapmaya başladık. 2024 yılında gelirlerimizin yüzde 23,3’ünü ihracattan karşıladık” ifadelerini kul­landı.

Orta vadeli hedefleri hak­kında da bilgiler veren Or­han İlhan, yerli pazarda “lüks” diye tabir edilen pa­ketli ürünler pazarında bü­yümek amacıyla daha önce geliştirdikleri 27 çeşit (bak­lavalık, böreklik ve benzeri) un üzerinde çalışmalara de­vam ederek ürün gamları­nı genişletmenin ana hedef­lerini meydana getirdiğini açıkladı. İlhan, “Ar-Ge labo­ratuvarımızda 27 olan ürün çeşidimizi 30’un üzerine çı­karmayı hedefliyoruz” dedi.

Son olarak Konya’nın Taş­kent ilçesinde yapımına başladıkları 8,8 MW’lık gü­neş enerjisi santralinin 4,9 MW’lık kısmının mülkiyeti­nin Akhan Un’a, 3,9 MW’lık kısmın ise Azim Un’a ait ol­duğunu sözlerine ekleyen İl­han, şunları kaydetti: “Kabul süreçlerinin ardından Taş­kent GES'i devreye aldık.

Son olarak Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde sahip ol­duğumuz arazi makarna fab­rikası yatırımına başladık. Toplam yatırım tutarı yakla­şık 21 milyon euro olan fab­rikanın inşa çalışmalarına Ağustos 2024 itibarıyla baş­ladık. İnşaatın yüzde 90’ı ta­mamlandı. 2025 yılı son çey­reğinde deneme üretimleri­ne başlamayı hedeflediğimiz makarna yatırımımızın dev­reye girmesi ile Güney Ame­rika, Uzakdoğu, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine ihraca­tı hedefliyoruz.”

1997’den beri sürekli gelişen üretim yolculuğu

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi’nin temellerini 1997 yılında attığını anlatan Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, 2000-2004 yılları arasında gerek iç gerek dış pazarda tüketici taleplerine cevap verebilmek adına markalaşma çalışmalarına yönelip, Azim Grup Holding’i kurduklarını aktardı. Yenilikçi üretim yöntemleriyle sektörünün önde gelen firmaları arasında yer aldıklarına işaret eden İlhan, şunları kaydetti: "2005 yılında Adana’da 150 ton kapasiteli un fabrikası kurarak markalaşma ve kaliteli buğday unu üretimi yapmaya başladık. 2009 yılına kadar üretim kapasitesini 500 tona çıkartarak, kısa zamanda Türkiye ihracat sıralamasında ilk 500’e girmeyi başardık. Kuruluş aşamasından itibaren devam eden gelişim sürecimiz 2021 yılında da devam etti. Bu tarihte buğday kırım kapasitemizi 1000 tona yükselttik."