Sürdürülebilirlik Akademisi’nden Philsa’ya ödül

Sürdürülebilirlik Akademisi’nin önemli çalışması olan; sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğe sahip çıkan iş modellerini, projeleri vurgulayarak, iş dünyası için rol modelleri paylaşmak amacıyla, bu yıl sekizinci kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde kazananlar, canlı gerçekleşen ödül töreninde açıklandı. Türkiye’nin sürdürülebilir iş alanında lider akademisyenlerinden oluşan 48 kişilik jüri üyelerinden canlı yayında görüşlerin alındığı ve daha iyi gelecek için birçok projenin ödüllendirildiği iş ödülleri bu yılda ‘online’ gerçekleşti. Törende 15 kategoride finale kalan projeler arasından 'sürdürülebilir iş' ödüllerini kazanan kurum ve projeler ilan edildi. Karbon Yönetimi kategorisinde Philsa’nın “Karbon Nötr” projesi en iyi proje seçilerek ödüle layık görüldü.

“Philsa’nın hedefi 2025 yılına kadar karbon nötr olmak”

Philip Morris/Sabancı Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Güney Altıntaş ödül töreninde yaptığı konuşmada: “Philip Morris International (PMI), Paris Anlaşması’nda tanımlanan acil aksiyon planı doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadele için Düşük Karbon Dönüşüm Planı adını verdiği kapsamlı bir yol haritası oluşturdu. Bu yol haritasına göre, PMI’ın dünya genelinde 2040 yılına kadar tarladan tüketiciye geçen tüm süreçlerde karbon nötr olma hedefi bulunuyor. Philip Morris/Sabancı’nın İzmir Torbalı’daki üretim tesisi Philsa’da ise hedef daha yakın, kendi sınırlarımız içerisinde tüm süreçlerde 2025 yılına kadar karbon nötr olacağız. Bunun topyekûn bir dönüşüm anlayışı gerektirdiğinin çok iyi farkındayız. Bu konuda kendimize güveniyoruz çünkü Philsa’da çalışmalarımıza başladık, yenilenebilir enerji kullanma yönünde önemli adımlar attık, verimliliği artırıcı yani enerji kullanımını azaltıcı tedbirler aldık ve bu alanda durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Teknik yatırımların ötesinde, çalışanların enerji tüketimi konusundaki davranışsal değişikliklerin de sağlanması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

Altıntaş konuşmasına şöyle devam etti: “Yeşil Dönüşüm için kurumsal ve toplumsal bilincin oluşmasının önemi çok büyük, bu nedenle, sorumlu bir sanayi kuruluşu olarak tüm faaliyetlerimizde çevresel etkilerimizi azaltırken, toplumda pozitif değerler yaratmaya çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, dönüşüm bizimle başlıyor, ancak paydaşlarımızla devam ettiği zaman hedefine ulaşacaktır. İşte bizler de tam olarak bu iş birliklerini gerçekleştiriyoruz”.