Sürdürülebilirlik, Bakioğlu Holding'in odağında...

Ambalaj sektörüne Bak Am­balaj, Polibak, Bak Gravür, Bareks ve Bakcycle marka­larıyla hizmet veren Bakioğlu Hol­ding, çevreyi gözeten ürün grupla­rıyla pazarda fark yaratıyor.

Baki­oğlu Grubu’nun kuruluşundan bu yana sürdürülebilir olma felsefe­siyle yol aldığını vurgulayan Baki­oğlu Holding Ambalaj Grup Baş­kanı Enver Bakioğlu, “Çevre odaklı üretim politikalarımız, I-REC yani Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasıyla belgelediğimiz yüz­de 100 yenilenebilir enerji kulla­nımımız, GES projelerimiz, yüz­de 100 geri dönüştürülebilir ürün gruplarına yönelik Ar-Ge faaliyet­lerimiz, Solvent Geri Kazanım gibi geri kazanım tesislerimiz, Bakcyc­le Geri Dönüşüm gibi geleceğe hiz­met eden yatırımlarımız ve kuru­cusu olduğumuz Ege Orman Vakfı aracılığıyla 1990’lı yıllardan bu ya­na, Grup Şirketlerimiz başta olmak üzere, diğer bireysel ve kurumsal destekçilerimizle ülkemize kazan­dırdığımız ormanlar, bu felsefemi­zin en somut örnekleri arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

50 ülkeye ihracat

Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu'nun beş kıtada 50 ülkeye ihracat yaparak, Türkiye’nin esnek ambalaj sektöründeki lider ihracatçısı olarak öne çıktığını kaydeden Bakioğlu, grubun döngüsel ekonomi ve inovatif üretim süreçleriyle global pazarda yerini güçlendirdiğine vurguladı.

Bakioğlu Grubu’nun, Cumhuriyetin 50 yılına eşlik etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Enver Bakioğlu, “Ulusal sermayeli yapısı, sanayici ve ihracatçı kimliği, yarım asırlık tecrübesiyle ülke ekonomisi ve istihdamına önemli katkılar sağlayan, Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ve İlk 1000 İhracatçısı listelerinde düzenli olarak yerini alan Bakioğlu Grubu’nun kuruluş öyküsü; Ambalaj Grubu Şirketleri’nin ilki Bak Ambalaj’ın 1973'te baskılı ve baskısız kâğıt torba üretimiyle başladı” dedi.

Daha sonra bu üretimi, çeşitli sektörlerin önde gelen şirketlerine esnek ambalaj üretimine dönüştüren Bakioğlu Holding; esnek ambalaj sektöründe hedeflediği dikey entegrasyon yapısına uygun şekilde yatırımlarını gerçekleştirdi. Sırasıyla, BOPP film üretimi gerçekleştiren Polibak, rotogravür baskı silindirlerini işleyen ve flekso baskı için klişe üretimi sağlayan Bak Gravür ve Polietilen Film üretimini gerçekleştiren Bareks şirketlerini faaliyete geçirerek, dikey entegrasyon yapısının en temel adımlarını tamamladıklarını anlatan Bakioğlu, şöyle devam etti: “2015 sonrasında kurduğumuz Amsterdam merkezli Bak Flexibles BV ve P&B Flexibles ile yurt dışı operasyonlarını Avrupa merkezli desteklemeye başladık.

Son dönemdeki en önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkan, döngüsel ekonominin en önemli oyuncuları arasında yerini alacak esnek ambalaj atıklarını geri dönüştürerek hammadde üreten Bakcycle Geri Dönüşüm ile dikey entegrasyon modelindeki beşinci şirketimizi hayata geçirdik.”

“Esnek ambalaj atıklarını ekonomiye kazandırıyoruz”

Bakcycle Geri Dönüşüm ile esnek ambalaj atıklarını geri dönüştürerek ekonomiye yeniden kazandırdıklarını belirten Bakioğlu, “Türkiye’de bir ilk olan ve Avrupa’da muadili oldukça nadir bulunan bu geri dönüşüm tesisi, sürdürülebilirlik odaklı iş modelinin önemli bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Bakcycle Geri Dönüşüm şirketimizin iş modeli ve diğer Ambalaj Grubu Şirketlerimizin %100 geri dönüştürülebilir ürün gruplarına yaptığımız yatırımlarla, esnek ambalaj döngüsel ekonomisine oldukça önemli katkılar sunuyoruz ve geleceğimize dair sorumluluk bilinciyle attığımız bu adımlarla gurur duyuyoruz.” dedi.

Ambalaj Grubu’nun bir diğer iş kolu olan, rotogravür baskı silindirleri ve flekso baskı klişeleri üretiminde faaliyet gösteren şirketi Bak Gravür’ün ise yeni yatırımlarıyla Avrupa’nın en büyük beş üreticisinden biri konumuna ulaştığını söyleyen Bakioğlu, 2024 yılında yapılan yatırımlarla yıllık silindir üretim kapasitesininin 60 bin adede çıktığını, flekso baskı için kurduğu yeni hat sayesinde 80 milyon cm kare satış hedeflediklerini kaydetti.

“Avrupa’nın ikinci en büyük BOPP film üreticisiyiz”

Grup Şirketleri’nden Polibak’ın son yatırımı olan 7. BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene) hattı ile Avrupa’nın ikinci en büyük BOPP film üreticisi olduğu bilgisini veren Bakioğlu Holding Ambalaj Grup Başkanı Enver Bakioğlu, “Ayrıca 9’uncu metalize ünitemiz ile Avrupa’nın en büyük metalize film üreticisi konumuna ulaştık. Ayrıca grup şirketlerimizden Bak Ambalaj ve Bareks şirketleri yüzde 100 geri dönüştürülebilir ürün portföylerini düzenli şekilde geliştirip, AB Yeşil Mutabakatı’na ve Döngüsel Ekonomi Planı’na hizalanmaya devam ediyor” açıklamasını yaptı.