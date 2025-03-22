Sürdürülebilirlik için 'Bir tabak yarını değiştirebilir'

Zühre KURT

Restoranların ve şeflerin sürdürülebilirlik yolculuğuna rehberlik eden Metro Türkiye ile sürdürülebilir turizmin sorumluluklarını benimseyen Fairmont Quasar Istanbul, Aila Restoran’da Mutfak Şefi Kemalcan Yurttaş’ın hazırladığı menü ile gıda israfının nasıl önlenebileceğine dikkat çekti. Sürdürülebilir mutfak prensipleriyle hazırlanan iftar sofrasında yerel ve coğrafi işaretli ürünlerin önemi vurgulanırken, gıda israfının nasıl önlenebileceğine odaklanıldı.

"11.5 ton gıdanın israf olmasını önledik”

Türk mutfağının değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla yürüttükleri sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde gıda atıkları konusunun en önemli başlıklardan biri olduğunu belirten Metro Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Aslı Duran, “Sürdürülebilirlik yolculuğumuza “Bir Tabak Yarını Değiştirebilir mi?” diye başladık. Gastronomi sektörü, çevresel ve ekolojik koşullarla sandığımızdan çok daha fazla bağlantılı. Her geçen gün sınırlı kaynaklarımız tükeniyor ve bunun en önemli nedenlerinden biri maalesef gıda israfı. Dünyadaki gıda israfının boyutu 1.3 milyar ton ve bunun %26’sı yeme içme sektöründen geliyor. Biz yeme içme sektörünün en yakın iş ortağı olarak tüm etki alanımızı ve ekosistemimizi içine alan bir strateji izliyoruz. Kendi çalışmalarımızda 2017 yılından bu yana 11.5 ton gıdanın israf olmasını önledik, yaklaşık 10 milyon 650 bin öğünün ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladık” dedi.

Aila’nın Mutfak Şefi Kemal Can Yurttaş ise sürdürülebilirlik anlayışlarını şu sözlerle dile getirdi: “Aila olarak, Anadolu mutfağının köklü mirasını koruyarak geleceğe taşırken, bunu sürdürülebilir bir yaklaşımla yapmaya özen gösteriyoruz. Yerel üreticileri destekliyor, coğrafi işaretli ve doğal ürünler kullanıyor, mutfağımızda doğaya saygılı ve sorumlu bir anlayış benimsiyoruz. Gıda israfını en aza indirmek için porsiyon kontrolü, verimli envanter yönetimi ve tedarikçilerimizle yakın iş birliği içinde atıksız mutfak uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Gastronomi, çevremizle sandığımızdan çok daha güçlü bir bağa sahip. Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği bu çağda, mutfaklarımızda sürdürülebilirliği bir tercih değil, bir zorunluluk olarak görüyoruz.”