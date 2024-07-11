“Sürdürülebilirlik taahhütlerini ürünlerimizle destekliyoruz”
Dalgakıran Kompresör’ün yüksek enerji verimliliği sağlamanın yanı sıra iş ortaklarının sürdürülebilirlik taahhütlerini destekleyen nitelikte ürünler imal ettiklerini söyleyen Adnan Dalgakıran, küresel iklim krizini önemsediklerini vurguladı.
Kompresör sanayiinde yarım asırlık tecrübesi bulunan Dalgakıran Kompresör ve çağının teknolojisi ile geniş yelpazede projeler gerçekleştiriyor.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Dalgakıran Kompresör’ün bugüne uzanan yolculuğunun 1965 yılında İstanbul Karaköy'de bulunan Perşembe Pazarında, 25 metre karelik küçük bir atölye dükkânında başladığını söyledi.
“Yeni bir büyüme vizyonuyla hareket ettik”
“Dalgakıran Kompresör’ün kurucusu olan babam Ömer Dalgakıran’ın tüm olumsuz çevre şartları ve zorlu koşullara rağmen müthiş bir azim ve kararlılıkla şirketimizin temellerini attığını söyleyebilirim” diyen Adnan Dalgakıran, bu dönemde başlayan ilerlemeyle birlikte üretim kapasitesini de aşamalı olarak artırdıklarını sözlerine ekledi.
Önce 60 metrekare, ardından 150 metrekarelik bir atölyeye taşındıklarını sözlerine ekleyen Adnan Dalgakıran, “1980’li yıllara geldiğimizde, daha büyük hedeflere ulaşmak ve yeni bir büyüme vizyonuyla hareket etmek üzere şirketin yönetimine ben ve kardeşim dahil oldu. O dönemde yerel ve küresel pazarı gözlemlediğimizde, müşteri beklentilerini dinlediğimizde bazı planlarımız vardı” şeklinde konuştu.
“İhracat ile küresel ayak izimizi genişlettik”
Şirketin mevcut planlaması çerçevesinde Dalgakıran Kompresör’ün iş hacmini büyüterek İMES’te daha büyük bir üretim alanına taşındıklarını kaydeden Adnan Dalgakıran, “Burada, bize bir süre sonra basınçlı hava sektöründe liderlik getirecek olan vidalı kompresör üretimine başladık ve ardından yurtdışı pazarlara açıldık. Bu kırılım, iyi bir yükselişimizde iyi bir ivme kazandırırken, Sancaktepe’de 6 bin metrekare büyüklüğündeki fabrikamıza taşındık ve farklı tipteki basınç kompresörlerin üretimine başladık” dedi.
Bu dönemde şirketin ihracat yaptığı ülke sayısının hızla arttığına dikkat çeken Adnan Dalgakıran, Avrupa’da ve Amerika'da ofisler açtıklarını ve bununla birlikte distribütör ağını güçlendirdiklerini belirtti. Böylelikle Dalgakıran Kompresör’ün küresel ayak izini genişlettiklerini kaydeden Adnan Dalgakıran, “Ardından yeni bir kırılım için üretimimizi, 2020 yılında, 50 bin metrekare büyüklüğündeki fabrikamıza taşıdık” dedi.
“TİM İlk 1000 İhracatçı listesinde 8. sıraya yükseldik”
Bugün şirket olarak 130 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini paylaşan Adnan Dalgakıran, “Üretimimizi artırmaya devam ediyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yaptığı İlk 1000 İhracatçı Araştırması’nda makine ve aksamları sektöründe önceki yıla göre gelişim kat ederek 8’inci sıraya yükselmiş olmanın gururu içerisindeyiz” ifadesini kullandı.
Adnan Dalgakıran sözlerine, “Müşteri odaklı çözümlerimizi 7 gün 24 saat süren servis hizmeti kapsamında da görebiliyorsunuz. Yalnızca Türkiye'de değil faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda müşterisine yakın noktalarda her zaman ve her koşulda çözüm odaklı ve etkin çözümler üreterek kesintisiz kaliteli hizmet sunuyoruz. Bu noktada müşterilerimizin üretim proseslerinin aksamaması veya sürekli üretim hedeflerine destek olabilmek, bizim için son derece kıymetli” ifadeleriyle devam etti.
“Kompresörlerimiz sürdürülebilirlik taahhütlerini destekler nitelikte”
Küresel trendleri ve güncel uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Adnan Dalgakıran, Dalgakıran Kömpresör’ü bu gelişmelere göre konumlandırdıklarını dile getirdi. Şirket olarak bu kapsamda en önem verdikleri konulardan birinin küresel iklim krizi ve buna bağlı enerji tasarrufunun önemli olarak gösteren Adnan Dalgakıran, “Son dönemde ürettiğimiz kompresörlerin, yüksek enerji verimliliği sağlamasına ek olarak iş ortaklarımızın sürdürülebilirlik taahhütlerini destekler nitelikte olması, bu konuyu benimsediğimizin bir göstergesidir” diyerek sözlerini tamamladı.
“Sektörel tecrübemiz bize rehberlik ediyor”
Dalgakıran Kompresör’ün pazarda farklılaşmasını sağlayan özelliklere değinen Adnan Dalgakıran, Ar-Ge’ye verdikleri önemi vurguladı. Dalgakıran, “Türkiye’de basınçlı hava sektöründe ilk Ar-Ge Merkezi kuran şirket olduk. Haliyle bizi farklı kılan unsurların başında uzun yıllardır, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve yalnızca kendi tasarımımız olan, dayanaklı ürünler üretmemiz geliyor” dedi.
Kaizen Institue Türkiye’nin düzenlediği yarışmada Üretim Mükemmelliği kategorisinde Türkiye birinciliği aldıklarını kaydeden Adnan Dalgakıran, “Ürünün fikir aşamasından seri üretiminin yapılacağı aşamaya kadar geçen sürede farklı üretim teknolojilerini ve yalın üretim yaklaşımlarını proseslerine dahil eden, sürdürülebilirlik bakış açısı ile hem nihai tüketiciye kazançlar getiren hem de doğaya saygılı bir şirket noktasındayız. 60’ıncı yılımızı kutlayacağımız şu günlerde sektörel tecrübemiz ve her zaman daha iyiyi yapma arzumuz bize rehberlik ediyor” şeklinde konuştu.