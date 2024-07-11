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“Sürdürülebilirlik taahhütlerini ürünlerimizle destekliyoruz”

Dalgakıran Kompresör’ün yüksek enerji verimliliği sağlamanın yanı sıra iş ortaklarının sürdürülebilirlik taahhütlerini destekleyen nitelikte ürünler imal ettiklerini söyleyen Adnan Dalgakıran, küresel iklim krizini önemsediklerini vurguladı.

Dünya Gazetesi
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Kompresör sanayiinde ya­rım asırlık tecrübesi bu­lunan Dalgakıran Kom­presör ve çağının teknolojisi ile geniş yelpazede projeler gerçek­leştiriyor.

Şirketin Yönetim Ku­rulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Dalgakıran Kompresör’ün bu­güne uzanan yolculuğunun 1965 yılında İstanbul Karaköy'de bu­lunan Perşembe Pazarında, 25 metre karelik küçük bir atölye dükkânında başladığını söyledi.

“Yeni bir büyüme vizyonuyla hareket ettik”

“Dalgakıran Kompresör’ün ku­rucusu olan babam Ömer Dalga­kıran’ın tüm olumsuz çevre şart­ları ve zorlu koşullara rağmen müthiş bir azim ve kararlılıkla şirketimizin temellerini attığı­nı söyleyebilirim” diyen Adnan Dalgakıran, bu dönemde başla­yan ilerlemeyle birlikte üretim kapasitesini de aşamalı olarak ar­tırdıklarını sözlerine ekledi.

Ön­ce 60 metrekare, ardından 150 metrekarelik bir atölyeye taşın­dıklarını sözlerine ekleyen Ad­nan Dalgakıran, “1980’li yıllara geldiğimizde, daha büyük hedef­lere ulaşmak ve yeni bir büyüme vizyonuyla hareket etmek üzere şirketin yönetimine ben ve kar­deşim dahil oldu. O dönemde ye­rel ve küresel pazarı gözlemledi­ğimizde, müşteri beklentilerini dinlediğimizde bazı planlarımız vardı” şeklinde konuştu.

“İhracat ile küresel ayak izimizi genişlettik”

Şirketin mevcut planlaması çerçevesinde Dalgakıran Kom­presör’ün iş hacmini büyüterek İMES’te daha büyük bir üretim alanına taşındıklarını kayde­den Adnan Dalgakıran, “Burada, bize bir süre sonra basınçlı ha­va sektöründe liderlik getirecek olan vidalı kompresör üretimi­ne başladık ve ardından yurtdı­şı pazarlara açıldık. Bu kırılım, iyi bir yükselişimizde iyi bir ivme kazandırırken, Sancaktepe’de 6 bin metrekare büyüklüğünde­ki fabrikamıza taşındık ve fark­lı tipteki basınç kompresörle­rin üretimine başladık” dedi.

Bu dönemde şirketin ihracat yaptı­ğı ülke sayısının hızla arttığına dikkat çeken Adnan Dalgakıran, Avrupa’da ve Amerika'da ofisler açtıklarını ve bununla birlikte distribütör ağını güçlendirdikle­rini belirtti. Böylelikle Dalgakı­ran Kompresör’ün küresel ayak izini genişlettiklerini kaydeden Adnan Dalgakıran, “Ardından yeni bir kırılım için üretimimizi, 2020 yılında, 50 bin metrekare büyüklüğündeki fabrikamıza ta­şıdık” dedi.

“TİM İlk 1000 İhracatçı listesinde 8. sıraya yükseldik”

Bugün şirket olarak 130 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini payla­şan Adnan Dalgakıran, “Üretimi­mizi artırmaya devam ediyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yaptığı İlk 1000 İhracatçı Araş­tırması’nda makine ve aksam­ları sektöründe önceki yıla göre gelişim kat ederek 8’inci sıraya yükselmiş olmanın gururu içeri­sindeyiz” ifadesini kullandı.

Ad­nan Dalgakıran sözlerine, “Müş­teri odaklı çözümlerimizi 7 gün 24 saat süren servis hizmeti kap­samında da görebiliyorsunuz. Yalnızca Türkiye'de değil faali­yet gösterdiği tüm coğrafyalar­da müşterisine yakın noktalarda her zaman ve her koşulda çözüm odaklı ve etkin çözümler ürete­rek kesintisiz kaliteli hizmet su­nuyoruz. Bu noktada müşterile­rimizin üretim proseslerinin ak­samaması veya sürekli üretim hedeflerine destek olabilmek, bi­zim için son derece kıymetli” ifa­deleriyle devam etti.

“Kompresörlerimiz sürdürülebilirlik taahhütlerini destekler nitelikte”

Küresel trendleri ve güncel uluslararası gelişmeleri yakın­dan takip ettiklerini söyleyen Adnan Dalgakıran, Dalgakıran Kömpresör’ü bu gelişmelere göre konumlandırdıklarını dile getir­di. Şirket olarak bu kapsamda en önem verdikleri konulardan bi­rinin küresel iklim krizi ve buna bağlı enerji tasarrufunun önem­li olarak gösteren Adnan Dalga­kıran, “Son dönemde ürettiğimiz kompresörlerin, yüksek enerji verimliliği sağlamasına ek olarak iş ortaklarımızın sürdürülebilir­lik taahhütlerini destekler nite­likte olması, bu konuyu benimse­diğimizin bir göstergesidir” diye­rek sözlerini tamamladı.

 “Sektörel tecrübemiz bize rehberlik ediyor”

 Dalgakıran Kompresör’ün pa­zarda farklılaşmasını sağlayan özelliklere değinen Adnan Dal­gakıran, Ar-Ge’ye verdikle­ri önemi vurguladı. Dalgakı­ran, “Türkiye’de basınçlı hava sektöründe ilk Ar-Ge Merkezi kuran şirket olduk. Haliyle bizi farklı kılan unsurların başında uzun yıllardır, müşterilerimi­zin ihtiyaçları doğrultusunda ve yalnızca kendi tasarımımız olan, dayanaklı ürünler üret­memiz geliyor” dedi.

Kaizen Institue Türkiye’nin düzenledi­ği yarışmada Üretim Mükem­melliği kategorisinde Türkiye birinciliği aldıklarını kaydeden Adnan Dalgakıran, “Ürünün fikir aşamasından seri üreti­minin yapılacağı aşamaya ka­dar geçen sürede farklı üretim teknolojilerini ve yalın üretim yaklaşımlarını proseslerine dahil eden, sürdürülebilirlik bakış açısı ile hem nihai tüketi­ciye kazançlar getiren hem de doğaya saygılı bir şirket nokta­sındayız. 60’ıncı yılımızı kutla­yacağımız şu günlerde sektö­rel tecrübemiz ve her zaman daha iyiyi yapma arzumuz bi­ze rehberlik ediyor” şeklinde konuştu.