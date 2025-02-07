Suriye'deki Lazkiye Limanı'nı Türk ortaklı Fransız şirket işletecek

2009 yılından bu yana Fransız nakliye ve lojistik firması CMA CGM tarafından işletilen ve Suriye ticaretinin önemli adresi olan Lazkiye Limanı hakkında Ahmed eş Şara liderliğindeki yeni yönetimin vereceği karar bir süredir merak konusuydu.

Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel Otoritesi yeni döneme dair önemli bir açıklamada bulundu ve Liman'ın aynı şirket tarafından işletileceğini belirtti. CMA CGM'nın Lazkiye Limanı'nı işletecek şirket olmasının yanı sıra bir diğer önemli özelliği ise yüzde 24 hissesinin Robert Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Yıldırım Holding’e ait olması.

İmzalanan yeni sözleşmeye dair basında yer alan haberlerde, Suriyeli yetkililerin önceki sözleşmeye kıyasla daha büyük bir gelir payı ve altyapıda iyileştirmeler gibi yeni taleplerde bulunduğu, tarafların geçmiş borçları karşılıklı ödeme konusunda uzlaştığı ifade edildi.