Suriye’nin bayrak taşıyıcısı SyrianAir, İstanbul’a geri döndü

Suriye’nin ulusal hava yolu şirketi c, uzun bir aranın ardından İstanbul seferlerine yeniden başladı.

Haftada beş gün düzenlenecek Şam–İstanbul seferleriyle iki ülke arasındaki hava ulaşımı yeniden canlanırken, İGA İstanbul Havalimanı küresel ağını genişletmeye devam ediyor. Pazartesi, salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri Airbus A320 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek seferler, bölgedeki yolcu trafiğini artırmayı hedefliyor.

İlk uçuşun ardından İGA İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen karşılama töreninde konuşan İGA Ticaret Direktörü Fırat Ocak, “SyrianAir’in İstanbul uçuşlarına yeniden başlaması, hem havacılık sektörü hem de bölgesel bağlantılar açısından önemli bir gelişme. Bu yılki altıncı yeni hava yolu partnerimiz olarak iGA ailesine katılan SyrianAir’in, uluslararası yolcularımıza daha fazla seçenek sunmasını ve bölgesel hareketliliği artırmasını bekliyoruz” dedi.