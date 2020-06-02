Sürücü eğitimlerinde yeni normal

02 Haziran 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart’tan bu yana eğitimlerine ara verilen sürücü kursları, Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları ile İş Makineleri Operatör Yetiştirme Kurslarının faaliyetlerine 1 Haziran 2020 itibariyle başlamasıyla kurslarda alınan korona önlemleri de üst düzeye çıkarıldı.

Özbay Eğitim Kurumları Genel müdürü Simge KAYA, kurslarda alınan COVID-19 önlemlerinin çok önemli olduğunu, bunun için alınan tüm tedbirlere uymanın hem kursiyer, hem de tüm çalışanlar için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

1989 yılından bu yana sürücü belgesi eğitimleri, SRC ve tehlikeli madde eğitimleri, iş makineleri operatör yetiştirme kursu ile psiko-teknik raporları alanlarında Bursa’da hizmet veren Özbay Eğitim Kurumları’nın aldığı tedbirlerle ilgili konuşan Simge Kaya, ‘’ 1 Haziran’da faaliyete başlamadan önce ilk olarak tüm eğitim araçlarımız, ofislerimiz ve sınıflarımız nano teknolojik ürünler kullanılarak dezenfekte edildi. 1 Haziran itibari ile ise kursumuza giriş yapan tüm misafirlerimizin bina girişlerine yerleştirilen dezenfektanlar ile önce ellerini dezenfekte etmesi ve mutlaka maskesini takmasını istiyoruz. Ardından ateşi ölçülüyor. Ayrıca, kayıt ve halkla ilişkiler ofislerimiz ile sınıflarımızı sosyal mesafe 1,5 metre olacak şekilde düzenledik. Direksiyon uygulama eğitimleri için ise eğitmenlerimiz hem maske, hem siperlik, hem de eldiven kullanıyor. Kursiyerlerimiz de ateşi ölçülmeden, eldiven ve maske olmadan araç içine alınmıyor.” dedi.

Kursiyer ve çalışan sağlığının birinci öncelikleri olduğunu ifade eden Simge Kaya, tüm vatandaşların tedbirlere uymasıyla kısa sürede bu zorlu sürecin anlatılacağına inandığını söyledi.