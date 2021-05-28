Sütaş Bingöl Projesi İlhan İl’e emanet edildi

Mustafa Kemal ÇOLAK

Türkiye’nin en entegre hayvancılık yatırımı olarak Sütaş’ın Bingöl’de yürüttüğü Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi’nde geri sayım başladı. Üretim tesisleri etap etap devreye sokuluyor. Hali hazırda test üretimleri yapılırken, tam anlamı ile imalata önümüzdeki ay geçilecek.

Grupta, 1.1 milyar liraya mal olan projenin üst yönetim kademesi için de hummalı bir çalışma var. Sütaş’ta bu proje için ilk kez koordinatör başkanlık makamı oluşturuldu. Kariyerinde kamu mesaisi de olan Sütaş’ın deneyimli ismi İlhan İl, Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi’nin koordinatör başkanı oldu. Enfaş ve Tarımsal Faaliyetler'deki görevleri devam ederken, Muharrem Yılmaz'a rapor sunan en tepe profesyonel olacak. Bingöl'de kendisine bağlı olarak Nahit Yazıcıoğlu da başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

"5 bin kişilik aileyiz"

Muharrem Yılmaz, dört ay aradan sonra yeni tesiste gelinen noktaları görmek için geçen cumartesi günü Bingöl’e seyahat ettiğinde yanında aileden genç bir isim de vardı. Kızkardeşi Sütaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serpil Veral’ın oğlu Ural Veral seyahatte dayısına eşlik etti. Halen ABD’de makine mühendisliği okuyan Ural Veral, uzaktan eğitimin sağladığı avantajla sık sık tesisleri ziyaret etme şansı yakalıyor.

Yeri gelmişken ailenin yeni kuşağından birkaç ismin daha kariyer yolculuğuna değinmek isterim. Muharrem Yılmaz'ın kuzeni Haydar Yılmaz'ın oğlu Ufuk Yılmaz, 'çiftlikten sofralara' uzanan Sütaş'ın e-ticaret satış kanalı Sütaş Market'i yönetiyor. Yeni kuşaktan gruba en son katılan isim, Muharrem Yılmaz'ın diğer kızkardeşi Mürvet Tezel ve Tarık Tezel'in kızı Melis Tezel oldu. ABD'de endüstri mühendisliği ve işletme okuyan Melis Tezel, birkaç hafta önce Enfaş'ta göreve başladı. Muharrem Yılmaz'ın büyük kızı Ayşegül Yılmaz'ın ise ABD'deki sistem mühendisliği eğitiminin ardından McKinsey' de mesai yürüttüğünü belirtelim. Biz her ne kadar aile bireylerinden söz etsek de Muharrem Yılmaz'a göre Sütaş Grubu 5 bin kişiden oluşan bir aile. Grupta, yüzlerce çalışanın ikinci, üçüncü nesil aile bireylerinin de görev aldığını kaydeden Yılmaz, "Kurumsal yapımız ile ön plandayız" diyor.

Eşref Hamamcıoğlu Sütaş'a katıldı

Bingöl projesi için kritik kararlar, bu yıl da kurucu Sadık Yılmaz'ın vefat günü Karacabey'de gerçekleşen genel kurulda alındı. İlhan İl, uzun süredir yürüttüğü yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrıldı, yerine Eşref Hamamcıoğlu getirildi. Risk ve denetim komitesinde görev alması beklenen Hamamcıoğlu, Muharrem Yılmaz’ın Galatasaray Lisesi’nden birkaç sınıf üstten ağabeyi. Galatasaray Spor Kulübü’nün önümüzdeki ay yapılması beklenen seçimli genel kurulunda yönetime aday olan Hamamcıoğlu, seçimi kazandığı takdirde Sütaş YK üyeliğine devam edecek. Sütaş yönetiminde bir başka ‘liseli’nin pazarlama grubu başkanı Ergun Ermutlu olduğunu ifade edelim.

Bingöl embriyo merkezi oluyor

Üç ana şirketten oluşan Sütaş Grubu’nda yönetim organizasyonunun başında Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz var. Amiral şirket Sütaş Süt Ürünleri’nin genel müdürlük koltuğunda Funda Ak otururken, Tarımsal Faaliyetler Bakanlığı’nı Tarık Tezel, Enerji ve Gübre Faaliyetleri Başkanlığı’nı Murat Arat yürütüyor. Muharrem Yılmaz da üç şirketin tepe yöneticileri de Bingöl yönetim kurgusunun diğer isimleri olacak. Son haftalarda birkaç kez telefonla konuşma fırsatı yakaladığım Muharrem Yılmaz, projedeki Ar-Ge yatırımlarına özellikle dikkat çekiyor. Yılmaz, Ar-Ge merkezinin embriyo transferi üzerine uzmanlaşacağını söylüyor. Tesisin ihtiyacının yanı sıra aslında Türkiye’nin ihtiyacını giderme noktasında hayvan ıslahına destek sunacak. Embriyo transferi ile taşıyıcı anne inekler devreye sokulacak. Daha az verimli inekler annelik görevini üstlenecek.