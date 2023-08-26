Sütaş'tan 62 milyon dolarlık ihracat rekoru

İhracatında ürün çeşitliliğini artıran Sütaş, dünya pazarlarında markasını geliştirmeye devam ediyor.

Şirket 2022'de ihracat yaptığı ülke sayısı 47’ye ulaştırırken, 62 milyon dolarla süt ve süt ürünlerinde bugüne kadarki en yüksek ihracatı gerçekleştirdi.

Sütaş bu sonuçla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan '2022 Yılı-Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' listesinde de 469'uncu sırada yer aldı.

Sütaş, 2022'de kurduğu yeni bağlantılarla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere Sırbistan, Suudi Arabistan, İsviçre, Çin, Güney Kore, Pakistan, Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya ve Maldivler’i de ekledi.

Sütaş; Avrupa Birliği, İngiltere ve Balkan ülkelerinde tüketici ürünlerinde olduğu kadar endüstriyel ürünler pazarında da kurduğu yeni bağlantılar ve ürettiği inovatif ürünlerle güçlü bir büyüme sergiledi.

MENA (Ortadoğu-Kuzey Afrika) Bölgesi’nde de Irak, İsrail, Ürdün, Libya, BAE ve Umman pazarlarında büyümeye devam ederek bölgeye yönelik ihracatını artırdı.