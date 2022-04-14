Suudi Prens'ten Musk'a ret

Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın yüzde 9.2'sini satın aldığını duyuran Elon Musk, şirketin tamamını satın almayı teklif etti. Musk, hisse başına 54.2 dolar ödeyerek Twitter'ı satın alabileceğini söyledi.

Twitter'ın hisse fiyatı son olarak 45 dolar seviyelerinde olmasına rağmen ortaklardan ret yanıtı geldi. Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Suudi prens Alwaleed bin Tallal, Musk'a olumsuz döndü. Twitter'dan Elon Musk'ı ekleyerek yanıt veren Suudi Prens, ABD'li iş adamının teklifini düşük buldu. Suudi Prens, paylaşımında 54.2 dolarlık teklifin Twitter için düşük olduğunu, uzun vadeli yatırımcı olarak satışı düşünmediğini dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere Suudi Prens ve sahibi olduğu Kingdom Holding, Twitter'a ilk olarak 2011'de 300 milyon dolar yatırım yaptı. 2015 yılında da ek alım yaparak hissesini yüzde 5'e yaklaşan orana çıkarmıştı.

Neden Twitter'ı istiyor?

Elon Musk, "Twitter'a yatırım yaptım çünkü şirketin dünya genelinde ifade özgürlüğünü sağlayacak bir platform olma potansiyeline inanıyorum. İfade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal bir gereklilik olduğuna inanıyorum. Yine de yatırım yaptığımdan beri şirketin (Twitter) halihazırdaki durumuyla bu toplumsal gereklilik görevini yerine getiremeyeceğini fark ettim. Twitter'ın özel bir şirket olması gerekiyor" dedi.