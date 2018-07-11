Suudi ve Japon devleri üretimden çekildi

11 Temmuz 2018

Kerim ÜLKER

Japon sanayi devi Denso ve Suudi Arabistan'ın en büyük gruplarından ALJ'nin İzmir'de kurduğu otomotiv yan sanayi şirketi el değiştiriyor.

Denso ve ALJ Holding'in kurduğu DJ Cool Klima ve Soğutma Cihazları üretim tesisleri 3'uncu senesi dolmadan satılıyor. DJ Cool Klima'yı Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri adlı şirket alıyor. Safkar, DJ Cool'un yüzde 100 hissesi için 8.1 milyon lira ödeyecek.

5 bin metrekarelik tesis

Hatırlanacağı gibi resmi açılışı ALJ Türkiye Başkanı Fady Jameel, ALJ Holding Türkiye CEO’su ve DJ Cool Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Denso Global Yönetim Kurulu Üyesi Masahiko Ito'nun yaptığı tesis 5 bin metrekarelik alana kurulmuştu. Aylık bin adet ünite üretim kapasitesine sahip tesiste, Türkiye pazarının yanında ihracata yönelik üstün teknolojik ürünlerin üretimi de gerçekleştiriliyor.

Daihatsu ile geldi, Toyota'yı aldı

Türkiye’ye 1998 yılında Daihatsu distribütörlüğünde giren ALJ Grubu, 2009’da Toyota’nın resmi Türkiye Distribütörü oldu.