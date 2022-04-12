Suwen, finansal yapısını güçlendirecek

Suwen Satış ve Pazarlamasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dilek Türkiye’de iç giyim mağaza zincirleri arasında sektördeki en büyük 5 marka içinde mağaza sayısı artışına göre en hızlı büyüyen marka olduklarını dile getirerek “Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz” dedi.

Halka arz öncesi düzenlenen basın toplantısında verilen bilgilere göre halka arzda şirketin mevcut ödenmiş sermayesini oluşturan 50 milyon adet pay 6 milyon adet sermaye artırımıyla toplam 56 milyon adet paya yükselecek, 17 milyon adet pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranı yüzde 41,1 olacak. Halka arz öncesi çoğunluk hisseye sahip olan Intilux S.a.r.l.’ın, halka arz sonrası şirkette yüzde 18,5 ile önemli bir oranda ortaklığı devam edecek. Suwen payları için 18,5 TL sabit fiyattan 13-14-15 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplanacak. Can Dilek Türkiye ve yurtdışında hedefl eri olduğunu ifade ederek “Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı hedefl iyoruz. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Net satış geliri 360 milyon liraya yükseldi

Suwen Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Koç Suwen’in, geçen yıllarda mağaza sayısını, toplam satış alanını, net satış gelirlerini ve karlılığını hızla büyüttüğünü belirterek şöyle konuştu: “Yurtiçi mağaza sayısı 2017 yıl sonunda 50’den yüzde 28,9 yıllık ortalama bileşik büyüme oranı ile artış göstererek, 2.8 katına çıkardı ve 2021 yıl sonunda 138’e ulaştı. Bu sayıyı 2022 Mart ayı itibari ile 39 şehirde 142’ye taşıdı. Net satış gelirleri 2017 yılında 42,8 milyon TL seviyesinden 2021 yılında 359.9 milyon TL seviyesine yükselirken aynı dönemde net satış gelirlerindeki yıllık ortalama bileşik büyüme oranı yüzde 70,3 oldu. Kârlılık bakımından şirket 2021 yılında yüzde 31,8 FAVÖK marjıyla 114,3 milyon TL FAVÖK seviyesine ulaştı. Bu tutar 2020 yılında 43,6 milyon TL idi.”

Koç, yurtdışında Irak, Kıbrıs, Filistin, İsrail ve Azerbaycan’da bulunan toptan satış kanalı üzerinden ürünlerinin satışını gerçekleştirdiklerini vurgulayarak “Suwen, Romanya’da kendisine ait şirket üzerinden 3 farklı noktada kira sözleşmesi imzaladı, mağazalardan 2 tanesi açıldı. Suwen orta ve uzun vadede Romanya başta olmak üzere yurtdışı pazarlarda büyümeyi hedefl iyor” dedi.

Türkiye’de kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) harcamalarının yıllardır devam eden hızlı büyüme trendini sürdürmesi beklendiğini söyleyen Koç, Deloitte 2021 sektör raporuna göre 2017 yılsonunda 4.9 milyar TL olan Türkiye KİEP Pazarı, 2021 yılsonu itibarıyla 10 milyar TL’ye ulaştığı bilgisini verdi. Koç, pazarın bu gelişimine ek olarak, Suwen’in de içerisinde yer aldığı Modern Organize Kanalların payının da 2017 yılında yüzde 38 ve 2021’de ise yüzde 57 olarak gerçekleştiğini bildirdi.