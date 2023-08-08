Suwen, yurt dışında yeni mağazalarla büyüyor

Geçtiğimiz aylarda Azerbaycan, Katar ve Saraybosna’da ilk mağazasını açan Suwen ayrıca Kuveyt, Bahreyn, Cezayir ve Moğolistan’da da sektör tecrübesi olan firmalar ile münhasır bayilik sözleşmeleri imzaladı.

Suwen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ali Bolluk, yurt dışında ve yurt içinde yeni mağazalarla büyümeye devam edeceklerini belirterek, “Bu yıl yurt içi ve dışında yeni mağazalar açarak, mağaza ağımızı genişletmeye, çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamaya devam ediyoruz” dedi.

Özellikle yurt dışında imzaladıkları münhasır bayilik sözleşmeleriyle yeni ülkelere açılmaya başladıklarını anımsatan Ali Bolluk, Şubat ayı içinde Azerbaycan Bakü’de, Nisan ayında Bosna Hersek Saraybosna’da, Haziran ayı içinde de Katar’daki ilk mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Son olarak da Bosna Hersek’te ikinci mağazamızı, Ürdün ve Türkmenistan’da da ilk mağazamızı açtık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kuveyt, Bahreyn ve Moğolistan’da da iş ortakları ile anlaşma sağlayıp, münhasır bayilik sözleşmeleri imzaladıklarını belirten Ali Bolluk, şunları kaydetti: “Ayrıca münhasır bayilikler vererek; Suudi Arabistan ve Kosova’da mağaza açılışlarına yönelik görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Bugün itibarıyla Türkiye’de 165, Romanya, Kıbrıs, Azerbaycan, Bosna Hersek, Katar, Ürdün ve Türkmenistan’da 12 olmak üzere toplam 177 mağazamız bulunuyor. Türkiye’den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir marka çıkartma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”