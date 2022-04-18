Suwen’de 425 milyon liralık halka arz büyüklüğü

Suwen’in hisseleri 13-14-15 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecinde yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Talep toplama sürecinde halka arz birim hisse fiyatı 18,5 TL olarak belirlenmişti. Suwen’in halka arz edilen 23 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşirken, toplam halka arz büyüklüğü ise 425 milyon 500 bin TL oldu.



TSKB liderliğinde, Gedik Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde gerçekleşen halka arzda 71 bin 579 yurt içi bireysel, 75 yurt içi kurumsal ve 5 yurt dışı kurumsal olmak üzere toplam 71 bin 659 yatırımcıdan talep geldi.



Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 4,40 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,59 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,88 katı talep geldi.

“Sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı umuyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Suwen Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk, “Suwen hisselerinin talep toplama aşamasında gördüğü ilgi bize güç verdi. Elde ettiğimiz bu kaynağı ağırlıklı olarak yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz. Suwen olarak, Türkiye’den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir marka çıkartmayı hedefliyoruz. Gerek Türkiye’de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı umuyoruz.”