Suwen’den hissedarlarına temettü müjdesi! 59,5 milyon TL dağıtacak

2005 yılında kurulan ve iç giyimden ev giyimine, plaj ürünlerinden çoraba geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Suwen, 2024 yılı finansal sonuçlarının ardından yatırımcılarını sevindirecek bir adım attı. Şirket, Olağan Genel Kurul toplantısında temettü dağıtımı kararı aldı.

Kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, Suwen, 14 Ağustos 2025 tarihinde pay sahiplerine net 59 milyon 500 bin TL tutarında nakit kâr payı dağıtacak. Hisse başına net temettü miktarı ise 0,2656 TL olarak açıklandı. Borsa İstanbul’da “SUWEN” koduyla işlem gören şirket, geçtiğimiz yıl boyunca yeni mağaza açılışları, ihracat faaliyetleri ve dijitalleşme yatırımlarıyla dikkat çekmişti.

"Kazancımızı paylaşmak büyümemizin önemli bir parçası"

Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk, temettü kararıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurulduğumuz günden bu yana hedefimiz, kaliteli ve ulaşılabilir ürünler sunarken aynı zamanda yatırımcılarımız için de sürdürülebilir bir değer yaratmaktı. Bugün geldiğimiz noktada bu hedefimizi gerçekleştirdiğimizi görmekten mutluyuz. Paydaşlarımızla kazancımızı paylaşmak, büyümemizin önemli bir parçası. Bu doğrultuda aldığımız temettü kararı, güçlü mali yapımızın ve geleceğe duyduğumuz güvenin bir göstergesidir."