Suzuki Motor Corporation’dan Türkiye’ye 10 milyon Yen’lik deprem bağışı

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, global merkez üzerinden de ilerleyen dönemlerde yapabileceği ek destekleri değerlendirerek bölgenin yaralarını sarmak için gereken yardım hazırlıkları içinde olduğunu vurguladı.

Suzuki Motor Corporation, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında afetzedelere destek olmak için 10 milyon Yen’lik bağış yaptığını açıkladı. Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen, dünyanın en köklü otomobil markalarından Suzuki, ayrıca Avrupa merkezinde yer alan kışlık tipte ısınma ihtiyacına yönelik farklı giyim unsurlarını da bölgedeki ihtiyaçlar için sevk etmeye başladı.

Suzuki Motor Corporation, başlangıç niteliğindeki 10 milyon Yen’lik maddi bağışın ardından, takip eden dönemde de bölgeye destek olabilecek faaliyetlerini de sürdürmeyi planlıyor. Japon otomotiv devi Suzuki Motor Corporation, ülkemizde deprem felaketinden etkilenen herkese en içten taziye dileklerini ilettiğini de açıkladı.