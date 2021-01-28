Swatch 2020'de yaklaşık 60 milyon dolar zarar etti

İsviçreli saat üreticisi Swatch, satışları neredeyse üçte bir oranında düşen 2020 yılında ilk ikonik plastik Swatch saati çıkardığı 1983’ten bu yana ilk kez zarar yazdı.

Swatch’ın 2020 satışları 5,59 milyar İsviçre frangına gerilerken, 2020 yılı için 53 milyon İsviçre frangı (60 milyon dolar) zarar açıklandı. Satışlardaki yüzde 32’lik düşüş, İsviçre saat endüstrisindeki genel yüzde 22’lik düşüşten de derin.

Çin ve ABD pazarlarında iyileşme sinyalleri gören şirket 2021’de pandemi öncesi düzeye dönebilmeleri için oldukça iyi bir şans olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Matriks