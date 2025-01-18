Swissotel The Bosphorus Genel Müdürü Utkan Gülaçtı: Geçen yıla göre euro bazında yüzde 5 büyüyeceğiz

Hamide HANGÜL

Swissotel The Bosphorus Genel Müdürü Utkan Gülaçtı, 2025 yılında restoran ve toplantı salonlarında ağırlamayı hedefledikleri kişi sayısını 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Euro bazında da yüzde 5 büyümeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Turizm editörleriyle bir araya gelen Gülaçtı, müşteri memnuniyetlerinin yüzde 95’le en üst dilimde olduğunu, Accor’da bulundukları bölge içinde bir numara olduklarını söyledi.

2025 yılına değinen Gülaçtı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir kere herkes dersini çok daha iyi çalıştı, enflasyon alevi söndü. Kur olması gerektiği gibi artıyor. Bizim için kur artışı şu anda uygun seviyede. Biz de planlarımızı, bütçemizi buna göre yaptık. Accor ve bizim bütçedeki parametrelerimizde, şu anda orta vadeli plan ve Merkez Bank yılsonu için hedeflediği oranlara neredeyse aynı. Belki biraz küsurat oynuyordur. Biz 2025’de, 2024’e göre euro bazında yüzde 5’in üzerinde büyürüz. Bizim hedefimiz, yurt içinden ve yurt dışından gelen 1 milyon kişiyi Swissotel’in toplantı odalarında, restoranlarında ağırlamak. Geçen yıl 850 bin kişiyi ağırladık.”

Düğünlere de değinen Utkan Gülaçtı, “Bizde düğünler yüzde 20-30 artış gösterdi. Türkiye’deki talep önde, ancak çok büyük Hint düğünleri de yaptık” dedi. Swissotel Satış ve Pazarlama Direktörü Refa Efe, “Avrupa’dan çok ciddi artış var. Çinli BYD’nin gelişi de çok olumlu etkiledi” dedi.

“Fiyat artışını çok minimumda tutarız”

Fiyat konusuna değinen Utkan Gülaçtı, piyasalardaki dinamiklere işaret ederken, “Fiyat konusunda agresif gitmeyeceğiz. Fiyat artışlarını çok minimum seviyede tutarız. Temel girdilerde artış olması zorlayacak, ancak minimumda tutacağız. O nedenle verimliliğe daha fazla odaklanacağız” dedi.