SYK Tekstil enerji verimliliğinde Türkiye birincisi oldu

19 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - SYK Tekstil enerji verimliliğinde sanayi kuruluşları arasında Türkiye birincisi oldu. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı törende, SYK Tekstil adına ödülü Selim Yedikardeş Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’dan aldı.

İSO tarafından verilen Enerji Verimliliği Ödüllerinde sanayi kuruluşları arasında Türkiye birincisi olarak ödüle layık görülmekten mutlu olduklarını ifade eden SYK Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yedikardeş, “SYK Tekstil olarak, havadan havaya ekosistem kurulması suretiyle salınımı yapılan baca gazlarının yeniden filtre edilerek kullanılmasını sağladık. Bununla ilgili yakıt sarfiyatında ölçülebilen yüzde 18 verimlilik elde ettik. Ayrıca baca gazlarının yüzde 95 oranında filtrasyonu yapılmış oluyor. Bu sistem sayesinde doğaya karbon salınımı yapılmıyor ve 6 bin 500 ağacın bir yıllık oksijen üretimini kurtarmış oluyoruz” dedi.