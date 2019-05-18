SYS, Asya pazarına açılıyor

18 Mayıs 2019

Canik markası altında silah sistemleri üreten Samsun Yurt Savunma (SYS), Roketsan’ın roket ve füze sistemleri alanındaki en büyük tedarikçilerinden biri konumunda. Bu yıl yaklaşık 240 bin tabanca üretmeyi hedeflediklerini belirten SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “Yapılacak üretimin en az yüzde 70’i ihraç edilecek. Ayrıca, bu yıl Milli Tabanca Projesi kapsamında kolluk kuvvetlerine 50 bin adet tabanca teslim edilecek. Canik markası ile global pazarda en çok tabanca satışı gerçekleştiren 8’inci firmayız” dedi.

ABD, Avrupa ve Afrika pazarlarına ihracat yaptıklarını söyleyen C. Utku Aral, bu yıl Güneydoğu Asya ülkelerinden Filipinler’de ihalesini aldıkları bir proje kapsamında ihracat yaptıklarını kaydetti. Asya’da Malezya, Tayland, Singapur gibi ülkelere de açılmayı planladıklarını belirten Aral, bu yılın ilk çeyreğinde de bu ülkelere yönelik yaptıkları çalışmalarda kayda değer yol aldıklarını söyledi.

Bu yıl sonuna doğru Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladıkları 12.7 milimetre makineli tüfek geliştirme projesini tamamlamak üzere olduklarını bildiren Aral, “Bu alanda yatırımlarımız hız kazandı. Yıl sonuna kadar toplam 50 milyon liralık yatırımın tamamlanması planlandı. Proje kapsamında yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.

20 savunma sanayi şirketi içinde

Firmalarının bugün itibarıyla 485 kişilik kadrosu ile savunma sanayi alanında faaliyet gösterdiğini söyleyen C. Utku Aral, 35 bin metrekare kapalı alandaki iki fabrikalarında üretim yaptıklarını ifade etti. Öte yandan Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan iki Ar-Ge merkezinden birine sahip olduklarının altını çizen Aral, “SYS, Türkiye’nin en büyük 20 savunma sanayi şirketi içinde alıyor. Yıllık tabanca üretimimizin ortalama yüzde 75’ini ihraç ediyoruz. Bu alanda Türkiye’nin ihracatının yüzde 70’ini karşılıyoruz” dedi.

Öte yandan, 2018 yılında firmalarının cirosunda yüzde 40’lık artış olduğu bilgisini veren C. Utku Aral, söz konusu yılı 185 milyon TL ciro ile tamamladıklarını vurguladı.

Yapılan üretimin yüzde 75’ini başta ABD olmak üzere ihraç ettiklerini dile getiren Aral, “SSB ile 2018 yılı Ocak ayında imzalanan Milli Tabanca Projesi kapsamında ilk etapta siparişi açılan 75 bin adet tabancadan 30 bin adet tabancanın teslimatı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı, Jandarma Özel Harekat Komutanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi birçok teşkilata da ilk etapta 25 bin adedin üzerinde tabanca teslimatı yapıldı” şeklinde konuştu.

Ar-Ge merkezi için onay aldık

245 dönüm arazi üzerine yeni tesis bir tesis kurmayı da hedeflediklerini belirten C. Utku Aral, ayrıca Ar-Ge merkezi yatırımı için tüm çalışmaları ve başvuruları 2018 yılı içinde tamamladıklarına dikkat çekti. Yakın zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanacak proje ile yatırım sürecine başlayacaklarını dile getiren Aral, İstanbul Teknopark’ta bir Ar-Ge merkezi kurmak için sundukları projelerinin de onaylandığını ve arazi tahsisi yazısının kendilerine ulaştığını söyledi.