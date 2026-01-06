Systemair ciro içindeki ihracat payını yüzde 70’e çıkaracak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Dünyada klima santra­li üretiminde önde ge­len markalarından olan Systemair Türkiye, ye­ni dönemde endüstriyel alan­lara odaklandı. Ciro içindeki ihracat payını 5 yılda yüzde 70’e çıkarmayı hedefledikle­rini belirten Systemair Türki­ye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, ihracatta Libya, Mısır ve Su­riye’den teknik talepler aldık­larını ve 2026 yılında söz ko­nusu 3 ülkede büyüme öngör­düklerini belirtti.

Türkiye’de ise yatırım ortamının 2026’da biraz daha iyileşmesiyle bir­likte yatırımların artacağını öngördüklerini aktaran Eroğ­lu, ancak ülkenin çevresindeki savaş ortamının olumsuz etki­lerine dikkat çekti. Rusya-Uk­rayna savaşının tahminle­rinden daha fazla uzamasıy­la belirsizliğin arttığını ifade eden Eroğlu, “Suriye tarafın­da ise bir yapılanma bekliyo­ruz. Burası doğrudan bize bağ­lı bir coğrafya ve bizim tarafı­mızdan hizmet verilecek. Bu nedenle 2026’da buradan ih­racata bir ivme geleceğini dü­şünüyoruz.

Libya için de du­rum aynı. Mısır’da ise zaten çalışmalarımız var. Çok reka­betçi bir pazar ama orada da özel stratejilerimiz olacak. Li­bya’dan yaklaşık 7-8 aydır tek­nik talepler geliyor. Suriye pa­zarında ise teknik talepler da­ha yeni yeni gelmeye başladı. Sonuç olarak 2026’da bu ülke­lerden, özellikle endüstriyel alanda gelecek büyüme ile ih­racatımızı yüzde 55 bandına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

2025 yılı telafi yılı oldu

Şirketlerinin mali yılının mayısta başlayıp nisanda bit­tiğini belirten Eroğlu, bu ne­denle 2025 mali yılını henüz kapatmadıklarını ifade etti. 2024’ün beklentilerinin altın­da geçtiğini kaydeden Eroğlu, “Enflasyondaki artış ve kurla­rın belirli bir seviyede seyret­mesi nedeniyle giderlerimizi ve fabrikadaki kapasite kul­lanım oranını hemen düşüre­medik.

İç pazarda, AVM, has­tane ve otel gibi yatırımların azalacağını, deprem bölgesin­deki yaşamsal alan ve hasta­ne inşaatlarının ise artacağını öngörmüştük. Bu beklentiyle kapasite kullanım oranını op­timize ederek küçülttük ve 2025’e bu şekilde başladık. 2024’teki üretim kapasite kul­lanım oranımız yaklaşık yüz­de 75 seviyesindeydi. 2025’te ise bu oranı yüzde 60’a düşür­dük” diye konuştu. İhracat ta­rafında ise olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayan Eroğ­lu, “Mısır ve Pakistan gibi bü­yümeyi hedeflediğimiz coğ­rafyalarda yatırımlar hız ka­zandı.

Bu pazarlara yönelik Ar-Ge çalışmalarıyla ürün çö­zümlerimizi uyarladık. Bu sa­yede, geçen yıl yaklaşık yüzde 40 olan ihracat payımızı 2025 itibarıyla yeniden yüzde 50 seviyesine getirdik. İhracat­ta 2024’teki kayıpları 2025’te telafi ettik. Önümüzdeki 5 yıl içinde ciro içindeki ihracat payımızı yüzde 70’e çıkarma­yı hedefliyoruz. 2026 ve 2027 yıllarında ise bu alandaki bü­yümemiz artarak devam ede­ceğini öngörüyoruz” ifadeleri­ni kullandı.

Euro bazında %2 büyüme bekliyor

Systemair Türkiye’nin 2025 yılı büyüme beklentilerinin geçen yıla kıyasla euro bazın­da yüzde 2 olduğunu kaydeden Eroğlu, TL bazında ise yakla­şık yüzde 30’luk büyüme ön­gördüklerini açıkladı. Büyü­me stratejilerini yeni coğraf­yalara giriş ve dikey büyüme üzerine kurguladıklarını be­lirten Eroğlu, en büyük büyü­meyi endüstriyel tesislerden beklediklerini aktardı.

Maliyet avantajı kapanıyor grup içi rekabet artıyor

Küreselde grup içinde artan rekabete dikkat çeken Eroğlu, Systemair olarak 14 farklı fab­rikada Atex cihazı ürettikleri­ni ve grup içi rekabetin ciddi şekilde arttığını iletti. Türki­ye’nin maliyet avantajının hız­la azaldığına değinen Eroğlu, şunları kaydetti; “2012’de gru­ba katıldığımızda Danimarka ve Hollanda fabrikalarına kı­yasla yüzde 30 daha ucuzduk. Şu anda Portekiz ile aynı fiyat seviyesindeyiz. Danimarka ile aramızdaki fark yüzde 5’e kadar düştü. Litvanya ise yüz­de 5-10 oranında bizden da­ha ucuza üretim yapıyor. Ülke olarak rekabet avantajını bü­yük ölçüde kaybettik ve bunun 2027’ye kadar geri gelmeyece­ğini düşünüyorum.”

“Veri merkezi ürünlerimiz tüm coğrafyalara ulaşıyor”

Systemair Türkiye olarak veri merkezi ürün portföyünü sürekli genişlettiklerini açıklayan Ayça Eroğlu, 2024’te üretimine başladıkları ve 2025’te piyasaya sundukları Geniox Tera Macro CRAH ile bu alandaki ürün yelpazelerini büyüttüklerini duyurdu. Söz konusu ünitenin tamamlayıcı ürünlerini de artırmayı planladıklarını ifade eden Eroğlu, “Veri merkezi ürünlerimiz Türkiye’de üretilmesi bize küresel bir satış avantajı sağlıyor.

Bu ürünleri her coğrafyada satabiliyoruz. Son dönemde Suudi Arabistan’ın Riyad ve Dammam şehirlerindeki büyük veri merkezi yatırımlarına ürün tedarik ettik. Diğer yandan, enerji tüketimi yoğun bir alan olan veri merkezlerindeki sürdürülebilirlik odağımızın merkezinde yer alıyor. Veri merkezleri, dünyada enerji sarfiyatı en çok eleştirilen alanlardan biri. Bu merkezlerin enerjisinin yaklaşık yüzde 30-40’ı iklimlendirme sistemlerince tüketiliyor ve bu da küresel enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 1,5’ine denk geliyor. Biz, cihazlarımızı tasarlarken hedeflenen su ve karbon ayak izlerini simülasyonlarla önceden analiz ediyor, bu kriterlere uygun şekilde üretim yapıyoruz” dedi.