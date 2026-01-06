Systemair ciro içindeki ihracat payını yüzde 70’e çıkaracak
Yeni dönemde endüstriyel alanların iklimlendirmesine odaklanan Systemair Türkiye, 5 yılda ciro içindeki ihracat payını yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyor. Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, ihracatta Libya, Mısır ve Suriye’den taleplerin gelmeye başladığını aktardı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Dünyada klima santrali üretiminde önde gelen markalarından olan Systemair Türkiye, yeni dönemde endüstriyel alanlara odaklandı. Ciro içindeki ihracat payını 5 yılda yüzde 70’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, ihracatta Libya, Mısır ve Suriye’den teknik talepler aldıklarını ve 2026 yılında söz konusu 3 ülkede büyüme öngördüklerini belirtti.
Türkiye’de ise yatırım ortamının 2026’da biraz daha iyileşmesiyle birlikte yatırımların artacağını öngördüklerini aktaran Eroğlu, ancak ülkenin çevresindeki savaş ortamının olumsuz etkilerine dikkat çekti. Rusya-Ukrayna savaşının tahminlerinden daha fazla uzamasıyla belirsizliğin arttığını ifade eden Eroğlu, “Suriye tarafında ise bir yapılanma bekliyoruz. Burası doğrudan bize bağlı bir coğrafya ve bizim tarafımızdan hizmet verilecek. Bu nedenle 2026’da buradan ihracata bir ivme geleceğini düşünüyoruz.
Libya için de durum aynı. Mısır’da ise zaten çalışmalarımız var. Çok rekabetçi bir pazar ama orada da özel stratejilerimiz olacak. Libya’dan yaklaşık 7-8 aydır teknik talepler geliyor. Suriye pazarında ise teknik talepler daha yeni yeni gelmeye başladı. Sonuç olarak 2026’da bu ülkelerden, özellikle endüstriyel alanda gelecek büyüme ile ihracatımızı yüzde 55 bandına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
2025 yılı telafi yılı oldu
Şirketlerinin mali yılının mayısta başlayıp nisanda bittiğini belirten Eroğlu, bu nedenle 2025 mali yılını henüz kapatmadıklarını ifade etti. 2024’ün beklentilerinin altında geçtiğini kaydeden Eroğlu, “Enflasyondaki artış ve kurların belirli bir seviyede seyretmesi nedeniyle giderlerimizi ve fabrikadaki kapasite kullanım oranını hemen düşüremedik.
İç pazarda, AVM, hastane ve otel gibi yatırımların azalacağını, deprem bölgesindeki yaşamsal alan ve hastane inşaatlarının ise artacağını öngörmüştük. Bu beklentiyle kapasite kullanım oranını optimize ederek küçülttük ve 2025’e bu şekilde başladık. 2024’teki üretim kapasite kullanım oranımız yaklaşık yüzde 75 seviyesindeydi. 2025’te ise bu oranı yüzde 60’a düşürdük” diye konuştu. İhracat tarafında ise olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayan Eroğlu, “Mısır ve Pakistan gibi büyümeyi hedeflediğimiz coğrafyalarda yatırımlar hız kazandı.
Bu pazarlara yönelik Ar-Ge çalışmalarıyla ürün çözümlerimizi uyarladık. Bu sayede, geçen yıl yaklaşık yüzde 40 olan ihracat payımızı 2025 itibarıyla yeniden yüzde 50 seviyesine getirdik. İhracatta 2024’teki kayıpları 2025’te telafi ettik. Önümüzdeki 5 yıl içinde ciro içindeki ihracat payımızı yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyoruz. 2026 ve 2027 yıllarında ise bu alandaki büyümemiz artarak devam edeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.
Euro bazında %2 büyüme bekliyor
Systemair Türkiye’nin 2025 yılı büyüme beklentilerinin geçen yıla kıyasla euro bazında yüzde 2 olduğunu kaydeden Eroğlu, TL bazında ise yaklaşık yüzde 30’luk büyüme öngördüklerini açıkladı. Büyüme stratejilerini yeni coğrafyalara giriş ve dikey büyüme üzerine kurguladıklarını belirten Eroğlu, en büyük büyümeyi endüstriyel tesislerden beklediklerini aktardı.
Maliyet avantajı kapanıyor grup içi rekabet artıyor
Küreselde grup içinde artan rekabete dikkat çeken Eroğlu, Systemair olarak 14 farklı fabrikada Atex cihazı ürettiklerini ve grup içi rekabetin ciddi şekilde arttığını iletti. Türkiye’nin maliyet avantajının hızla azaldığına değinen Eroğlu, şunları kaydetti; “2012’de gruba katıldığımızda Danimarka ve Hollanda fabrikalarına kıyasla yüzde 30 daha ucuzduk. Şu anda Portekiz ile aynı fiyat seviyesindeyiz. Danimarka ile aramızdaki fark yüzde 5’e kadar düştü. Litvanya ise yüzde 5-10 oranında bizden daha ucuza üretim yapıyor. Ülke olarak rekabet avantajını büyük ölçüde kaybettik ve bunun 2027’ye kadar geri gelmeyeceğini düşünüyorum.”
“Veri merkezi ürünlerimiz tüm coğrafyalara ulaşıyor”
Systemair Türkiye olarak veri merkezi ürün portföyünü sürekli genişlettiklerini açıklayan Ayça Eroğlu, 2024’te üretimine başladıkları ve 2025’te piyasaya sundukları Geniox Tera Macro CRAH ile bu alandaki ürün yelpazelerini büyüttüklerini duyurdu. Söz konusu ünitenin tamamlayıcı ürünlerini de artırmayı planladıklarını ifade eden Eroğlu, “Veri merkezi ürünlerimiz Türkiye’de üretilmesi bize küresel bir satış avantajı sağlıyor.
Bu ürünleri her coğrafyada satabiliyoruz. Son dönemde Suudi Arabistan’ın Riyad ve Dammam şehirlerindeki büyük veri merkezi yatırımlarına ürün tedarik ettik. Diğer yandan, enerji tüketimi yoğun bir alan olan veri merkezlerindeki sürdürülebilirlik odağımızın merkezinde yer alıyor. Veri merkezleri, dünyada enerji sarfiyatı en çok eleştirilen alanlardan biri. Bu merkezlerin enerjisinin yaklaşık yüzde 30-40’ı iklimlendirme sistemlerince tüketiliyor ve bu da küresel enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 1,5’ine denk geliyor. Biz, cihazlarımızı tasarlarken hedeflenen su ve karbon ayak izlerini simülasyonlarla önceden analiz ediyor, bu kriterlere uygun şekilde üretim yapıyoruz” dedi.