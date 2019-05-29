Systemair HSK, ihracat pazarını genişletecek

29 Mayıs 2019

Dilovası Makine İhtisas OSB’de yaklaşık 28 bin metrekare alana kurulu yeni fabrika açtıkları bilgisini veren Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, “Tesis ile ürün yelpazemizi ve ihracat yaptığımız coğrafyayı genişletmeyi amaçlıyoruz. İç pazardaki güçlü konumumuzu globalde de elde etmek istiyoruz. 2023 yılına kadar üretimden ihracat oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni fabrikanın LEED Gold Sertifikası’na sahip ilk klima santrali olduğunu söyleyen Ayça Eroğlu, fabrikanın grubun glonaldeki 13 klima santrali fabrikası arasında en modern üretim ekipmanlarına sahip üretim tesisi olarak öne çıktığına dikkat çekti.

Endüstri 4.0’a uyumlu üretim teknolojisiyle donatılan yeni fabrikanın yıllık 4 bin 500 adet klima santrali üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Eroğlu, alan bakımından ise Hadımköy’de konumlanan bir önceki üretim tesislerinden yaklaşık iki buçuk kat daha büyük olduğunu aktardı. Eroğlu, şu anda kapasitenin yaklaşık yüzde 60’ının kullanıldığı fabrikada kapasite artırma çalışmalarına da başladıklarını açıkladı.

Orta vadede ihracatını yüzde 50’ye çıkarmayı planlıyor

Türkiye’de fabrika yatırımının yüzde 35’i için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) fon kullanan tek HVAC markası olduklarına dikkat çeken Ayça Eroğlu, bu yatırım ile iç piyasaya ürün tedariğinin yanı sıra doğu ile batı arasında köprü kurarak ihracata odaklanacaklarını söyledi.

Fabrika ile Türkiye’yi özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandırdıklarını belirten Eroğlu, “Türk cumhuriyetleri ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik ihracatlarını artırmayı hedefliyoruz. Systemair HSK olarak bugün itibarıyla yaklaşık 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2018’de dış pazarlardaki stratejimizi ve organizasyon yapımızı yeniden yapılandırarak, ana hedef pazarlar olarak Körfez ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerini belirledik. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye iklimlendirme sektör ihracatının 5 milyar dolardan 13 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor. Biz de Systemair HSK olarak beş yılda ihracat oranımızı yüzde 30’dan yüzde 50’ye yükseltmeyi ve Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Airware PRO’yu sektörün kullanımına sunduk”

Bu sene Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzaladıkları anlaşma kapsamında, Ar-Ge merkezi oldukları bilgisini veren Ayça Eroğlu, böylece Systemair’ın globaldeki 13 Ar-Ge merkezinden biri olduklarını, Ar-Ge çalışmaları kapsamında yerel projelerde yer almalarının yanı sıra global projelere de destek verdiklerini kaydetti. Kendileri tarafından geliştirilen Klima Santrali Seçim Programı Airware’ın en doğru teknik çıktı ve üç boyutlu çizim verebilen bir program olduğunu söyleyen Eroğlu, Airware teknolojisini yıllar içinde geliştirerek, 2013’te web tabanlı çalışan Aiware Web Seçim Programı’nı ve son olarak Airware PRO’yu sektörün kullanımına sunduklarını açıkladı.

Airware PRO sayesinde seçilen klima santrallerinin henüz üretilmeden üç boyutlu olarak modellenip tüm teknik özellikleri gömülmüş bir şekilde projeye girdiğini anlatan Eroğlu, aynı zamanda BIM’in bir parçası olarak CAD çizimlerinde kullanılmak üzere geometrik ve duruma göre teknik verilerin sağlanabildiğine de dikkat çekti. Yeni ürün ve teknoloji çalışmalarının yanı sıra son dönemde yer aldıkları projelere de değinen Eroğlu, bu yılki referans projeleri arasında İstanbul Havalimanı ile şehir hastanelerinin öne çıktığını aktardı.