Systemair, İtalyan şirket Tecnair'ı satın aldı

İklimlendirme sektöründe küresel ölçekte hizmet veren Systemair, yeni satın almalarla konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Son olarak hastaneler ve veri merkezleri için hassas kontrollü klima üniteleri üretimi gerçekleştiren İtalyan Tecnair LV S.p.A. şirketini satın alan Systemair, Avrupa pazarında iklimlendirme ürünleri alanında daha nitelikli bir konum elde etmeyi ve veri merkezleri soğutma sistemleri kulvarındaki stratejik rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Satına almaya ilişkin bilgi veren Systemair AB CEO'su Roland Kasper, “Tecnair şirketinin Systemair'i pek çok alanda tamamladığını görebiliyoruz. Ayrıca Tecnair'in ürün yelpazesi ve pazardaki konumu Systemair'in çözümleri ile oldukça iyi uyuşuyor. Bunlara ek olarak, batarya tedariki için LU-VE ile uzun vadeli bir tedarik anlaşması imzaladık. Barlassina'daki fabrikalarımızla Tecnair'in üretimi, ürün geliştirmesi ve satışları arasında da iyi bir sinerji yakaladık. Bu satın alım sayesinde Avrupa'da daha güçlü pazar konumu ve iyi sinerjiler elde edeceğimize inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu ise, "Systemair olarak Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu, Asya ve Güney Afrika'da konumlanarak 50 ülkede faaliyet gösteriyor ve birçok ülkede HVAC sektöründe öncü konumda yer alıyoruz. Sürekli gelişim ve ilerleme hedefimizle yenilikçi projeler ve büyük yatırımları hayata geçirerek başarımızı sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. Şirketimiz, son olarak İtalyan Tecnair şirketini satın alarak önemli bir başarıya imza attı. Hastaneler ve veri merkezleri için hassas kontrollü klima ünitelerinin uluslararası tedarikçisi olarak çok önemli başarılara adını yazdıran Tecnair'in global şirketimiz için yepyeni bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Veri merkezi soğutma sistemleri yatırımlarını hızlandıracak

Veri merkezi soğutma sistemleri alanındaki bilgi birikimlerini bu sene global çapta bir yatırıma dönüştürerek çözümlerini ve Ar-Ge çalışmalarını üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Eroğlu, devamında şunları söyledi: "2022'de hayata geçirmeye hazırlandığımız test laboratuvarı yatırımımızla veri merkezi soğutma sistemlerinin olmazsa olmazı olan fabrika kabul testlerini kendi bünyemizde gerçekleştirerek iş ortaklarımıza eksiksiz ürün ve hizmet sunacağız. Şirketimizin gerçekleştirdiği satın alma ile birlikte Türkiye'de ürettiğimiz Geniox Tera indirect free cooling ünitelerinin yanında Tecnair hassas kontrol klima cihazları ile veri merkezi çözümlerimizi de tamamlamış olacağız. Bu yatırımın 2022'de hedef alanımız olan veri merkezi uygulamaları için büyük bir adım olduğunu düşünüyoruz."

Bu ortaklık Avrupa HVAC sektörüne yeni bir soluk getirecek

Systemair'in Avrupa pazarındaki konumunu daha nitelikli hale getirmek için Tecnair'in potansiyelini çok önemsediklerini belirten Eroğlu, "Systemair olarak, dünya genelindeki 13 klima santrali fabrikamızla Avrupa'da klima santrali pazar lideriyiz. Fan ve hava dağıtım ekipmanlarında ise dünyada ilk 3 marka arasında yer alıyoruz. Hedefimiz ise bu başarıyı daha iyi noktalara taşıyacak yol arkadaşlarıyla hikâyemizi devam ettirmek. Artık Systemair çatısı altında yer alan Tecnair ile bunu başaracağımıza olan inancımız tam. İtalyan pazarı, Tecnair'in satışlarının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor ve geri kalanı ağırlıklı olarak Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bu birliktelik, uzun yıllardır lider olarak sürdürdüğümüz Avrupa yolculuğumuzu çok daha ileriye taşıyacak ve özellikle rekabetin giderek arttığı veri merkezi uygulamalarında fark yaratacak. Yeterli bir veri merkezi için kapsamlı HVAC çözümleri ve ürünleri oluşturma ve sürdürme konusunda Systemair olarak ilk seçenek olacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.