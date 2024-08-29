Systemair Türkiye ikinci 500'de ilk kez yer aldı

Türkiye’nin İkinci 500 Bü­yük Sanayi Kuruluşu liste­sinde ilk kez yer aldıklarını ve bu başarının gösterdikleri çabanın bir karşılığı olduğu­nu ifade eden Eroğlu, “Tür­kiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’na girmeyi, iş süreçlerimizdeki mükem­meliyetçi yaklaşımımızın ve müşterilerimize sağladığı­mız yüksek kaliteli hizmet­lerin bir yansıması olarak görüyoruz.

50’nci kuruluş yıl dönü­münü kutlayan global bir şir­ketin Türkiye iştiraki olarak bu listeye girebilmek, bizim için çok değerli. Bu değer­li listeye adımızı yazdırarak grubumuzun uluslararası alanda gösterdiği başarıla­rına ülkemizde bir yenisini eklemenin ve bu sayede faa­liyetlerimizin başarısını tes­cillemenin mutluluğu için­deyiz” dedi.

İkinci 500’e 409’uncu sıra­dan giriş yaptıklarını bildi­ren Eroğlu, böylesi prestijli bir listede yer almanın ken­dileri açısından çok anlam­lı olduğunu kaydetti. Türk mühendisliğini küresel öl­çekte tanıtarak, enerji ve­rimli ve sürdürülebilir çö­zümler üretmeye ve sadece bugünün değil yarının dün­yası için de değer yaratmaya devam edeceklerini vurgu­layan Eroğlu, Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girmeyi hedefledik­lerini belirtti.

2023/24 yılının finansal verilerine göre bu yılı döviz bazında yüzde 10’un üzerin­de büyüme ile kapattıklarını açıklayan Eroğlu, “Geçtiği­miz yıl da Dilovası'ndaki LE­ED Gold Sertifikalı fabrika­mızda üretim yaparak enerji verimli ürünlerimizi 30’dan fazla ülkeye ihraç ettik. 2023 bizim için; müşteri memnu­niyetini artırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında satış sonrası hizmetler alt­yapımızı geliştirdiğimiz, ih­racat ağımızı genişlettiğimiz ve iki ödülle kapattığımız bir yıl oldu” diye konuştu.

Dilovası’nda 28 bin metre­kare alanda yer alan LEED Gold Sertifikalı modern fab­rikalarında aylık 350 ton sac işleme kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Ayça Eroğlu, bunun yanında fab­rikalarında veri merkezi so­ğutması, hijyenik havalan­dırma, endüstriyel mutfak havalandırması gibi göre­ce niş uygulama alanlarında Systemair Grup içinde küre­sel ölçekte Ar-Ge ve teknolo­ji üssü konumuna yükseldik­lerini vurguladı.

“30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz”

Geçtiğimiz yıl 30’dan faz­la ülkeye ihracat gerçekleş­tirdiklerini ve ihracat tutar­larının toplam satışa oranı­nı yüzde 54’e çıkardıklarını anlatan Eroğlu, hedefleri­nin bu oranı yüzde 60’a yük­seltmek olduğunu vurguladı. Eroğlu, Türki Cumhuriyet­ler, Orta Doğu, Avrupa gi­bi birçok coğrafyaya ihracat yaptıklarını bildirdi. Mevcut ekonomik parametreleri sı­kı takip ederek, yatırım için doğru zamanı beklediklerini bildiren Systemair Turkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, grup adına Türkiye’nin her zaman cazibe merkezi olaca­ğını fakat bunun için Türki­ye’de yatırım yapılabilir or­tamın biraz daha olgunlaş­ması gerektiğini belirtti.