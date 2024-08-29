Systemair Türkiye ikinci 500'de ilk kez yer aldı
Küresel ölçekte bilinen birçok dev projede iklimlendirme sektöründeki öncü ürünleriyle yer aldıklarını söyleyen Systemair Turkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, Türkiye’de klima santrali üretimi alanında pazar lideri olduklarını belirtti.
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ilk kez yer aldıklarını ve bu başarının gösterdikleri çabanın bir karşılığı olduğunu ifade eden Eroğlu, “Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’na girmeyi, iş süreçlerimizdeki mükemmeliyetçi yaklaşımımızın ve müşterilerimize sağladığımız yüksek kaliteli hizmetlerin bir yansıması olarak görüyoruz.
50’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan global bir şirketin Türkiye iştiraki olarak bu listeye girebilmek, bizim için çok değerli. Bu değerli listeye adımızı yazdırarak grubumuzun uluslararası alanda gösterdiği başarılarına ülkemizde bir yenisini eklemenin ve bu sayede faaliyetlerimizin başarısını tescillemenin mutluluğu içindeyiz” dedi.
İkinci 500’e 409’uncu sıradan giriş yaptıklarını bildiren Eroğlu, böylesi prestijli bir listede yer almanın kendileri açısından çok anlamlı olduğunu kaydetti. Türk mühendisliğini küresel ölçekte tanıtarak, enerji verimli ve sürdürülebilir çözümler üretmeye ve sadece bugünün değil yarının dünyası için de değer yaratmaya devam edeceklerini vurgulayan Eroğlu, Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti.
2023/24 yılının finansal verilerine göre bu yılı döviz bazında yüzde 10’un üzerinde büyüme ile kapattıklarını açıklayan Eroğlu, “Geçtiğimiz yıl da Dilovası'ndaki LEED Gold Sertifikalı fabrikamızda üretim yaparak enerji verimli ürünlerimizi 30’dan fazla ülkeye ihraç ettik. 2023 bizim için; müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında satış sonrası hizmetler altyapımızı geliştirdiğimiz, ihracat ağımızı genişlettiğimiz ve iki ödülle kapattığımız bir yıl oldu” diye konuştu.
Dilovası’nda 28 bin metrekare alanda yer alan LEED Gold Sertifikalı modern fabrikalarında aylık 350 ton sac işleme kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Ayça Eroğlu, bunun yanında fabrikalarında veri merkezi soğutması, hijyenik havalandırma, endüstriyel mutfak havalandırması gibi görece niş uygulama alanlarında Systemair Grup içinde küresel ölçekte Ar-Ge ve teknoloji üssü konumuna yükseldiklerini vurguladı.
“30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz”
Geçtiğimiz yıl 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve ihracat tutarlarının toplam satışa oranını yüzde 54’e çıkardıklarını anlatan Eroğlu, hedeflerinin bu oranı yüzde 60’a yükseltmek olduğunu vurguladı. Eroğlu, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu, Avrupa gibi birçok coğrafyaya ihracat yaptıklarını bildirdi. Mevcut ekonomik parametreleri sıkı takip ederek, yatırım için doğru zamanı beklediklerini bildiren Systemair Turkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, grup adına Türkiye’nin her zaman cazibe merkezi olacağını fakat bunun için Türkiye’de yatırım yapılabilir ortamın biraz daha olgunlaşması gerektiğini belirtti.