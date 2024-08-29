  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Systemair Türkiye ikinci 500'de ilk kez yer aldı
Takip Et

Systemair Türkiye ikinci 500'de ilk kez yer aldı

Küresel ölçekte bilinen birçok dev projede ik­limlendirme sektöründeki öncü ürünleriyle yer aldık­larını söyleyen Systemair Turkiye Genel Müdürü Ay­ça Eroğlu, Türkiye’de klima santrali üretimi alanında pa­zar lideri olduklarını belirtti.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye’nin İkinci 500 Bü­yük Sanayi Kuruluşu liste­sinde ilk kez yer aldıklarını ve bu başarının gösterdikleri çabanın bir karşılığı olduğu­nu ifade eden Eroğlu, “Tür­kiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’na girmeyi, iş süreçlerimizdeki mükem­meliyetçi yaklaşımımızın ve müşterilerimize sağladığı­mız yüksek kaliteli hizmet­lerin bir yansıması olarak görüyoruz.

50’nci kuruluş yıl dönü­münü kutlayan global bir şir­ketin Türkiye iştiraki olarak bu listeye girebilmek, bizim için çok değerli. Bu değer­li listeye adımızı yazdırarak grubumuzun uluslararası alanda gösterdiği başarıla­rına ülkemizde bir yenisini eklemenin ve bu sayede faa­liyetlerimizin başarısını tes­cillemenin mutluluğu için­deyiz” dedi.

İkinci 500’e 409’uncu sıra­dan giriş yaptıklarını bildi­ren Eroğlu, böylesi prestijli bir listede yer almanın ken­dileri açısından çok anlam­lı olduğunu kaydetti. Türk mühendisliğini küresel öl­çekte tanıtarak, enerji ve­rimli ve sürdürülebilir çö­zümler üretmeye ve sadece bugünün değil yarının dün­yası için de değer yaratmaya devam edeceklerini vurgu­layan Eroğlu, Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girmeyi hedefledik­lerini belirtti.

2023/24 yılının finansal verilerine göre bu yılı döviz bazında yüzde 10’un üzerin­de büyüme ile kapattıklarını açıklayan Eroğlu, “Geçtiği­miz yıl da Dilovası'ndaki LE­ED Gold Sertifikalı fabrika­mızda üretim yaparak enerji verimli ürünlerimizi 30’dan fazla ülkeye ihraç ettik. 2023 bizim için; müşteri memnu­niyetini artırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında satış sonrası hizmetler alt­yapımızı geliştirdiğimiz, ih­racat ağımızı genişlettiğimiz ve iki ödülle kapattığımız bir yıl oldu” diye konuştu.

Dilovası’nda 28 bin metre­kare alanda yer alan LEED Gold Sertifikalı modern fab­rikalarında aylık 350 ton sac işleme kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Ayça Eroğlu, bunun yanında fab­rikalarında veri merkezi so­ğutması, hijyenik havalan­dırma, endüstriyel mutfak havalandırması gibi göre­ce niş uygulama alanlarında Systemair Grup içinde küre­sel ölçekte Ar-Ge ve teknolo­ji üssü konumuna yükseldik­lerini vurguladı.

“30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz”

Geçtiğimiz yıl 30’dan faz­la ülkeye ihracat gerçekleş­tirdiklerini ve ihracat tutar­larının toplam satışa oranı­nı yüzde 54’e çıkardıklarını anlatan Eroğlu, hedefleri­nin bu oranı yüzde 60’a yük­seltmek olduğunu vurguladı. Eroğlu, Türki Cumhuriyet­ler, Orta Doğu, Avrupa gi­bi birçok coğrafyaya ihracat yaptıklarını bildirdi. Mevcut ekonomik parametreleri sı­kı takip ederek, yatırım için doğru zamanı beklediklerini bildiren Systemair Turkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, grup adına Türkiye’nin her zaman cazibe merkezi olaca­ğını fakat bunun için Türki­ye’de yatırım yapılabilir or­tamın biraz daha olgunlaş­ması gerektiğini belirtti.