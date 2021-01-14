T-Mobile’dan, Ericcsson ve Nokia ile 5 yıllık 5G anlaşması

T-Mobile’dan yapılan açıklamada, şirketin Ericsson ve Nokia ile imzalanan anlaşma ile ABD’de daha geniş bir 5G ağı ve ileri düzey 5G ağı hizmetleri vermeyi planladığı belirtildi.

Şirketin yaklaşık 4,1 milyon kilometrekarelik bir alanda 280 milyon kullanıcıya hizmet verdiğine işaret eden T-Mobile Teknoloji Departmanı Başkanı Neville Ray, “ABD’de en geniş 5G ağına sahip şirket T-Mobile. Bu alandaki liderliğimizi, uzun zamandır 5G konusunda birlikte çalıştığımız Ericsson ve Nokia ile daha da ileriye taşımayı ve kullanıcılarımıza daha iyi bir tecrübe sunmayı planlıyoruz” dedi.