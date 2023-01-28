TAB, bu yıl Çin’de 200 restoran daha açacak

TFI TAB Gıda Yatırımları Kurucu Ortağı ve CEO’su Korhan Kurdoğlu, Xinmin Evening News’e verdiği röportajda, “10 yıl önce, Burger King markamızla giriş yaptığımız Çin pazarında bugün 150 şehirde 1.400’den fazla restorana ulaştık. TFI olarak, önümüzdeki dönemde Çin pazarında daha fazla büyüyeceğiz. Salgın öncesinde olduğu gibi, buradaki sistemimize yıllık 200 yeni restoran ekleme hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Aynı zamanda TÜSİAD ve DEİK’in Türkiye Çin İş Konseyi Başkanlığı görevlerini de sürdüren Korhan Kurdoğlu, Çin’deki deneyimi Türkiye’ye kazandırarak, diğer Türk işletmelerinin de Çin pazarına girmesine yardımcı olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Kurdoğlu, İstanbul ile Şangay direkt uçuş tarifelerinin artmasına vurgu yaptı.