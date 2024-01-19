TAB Gıda, 2024’te 200’den fazla yeni restoran açacak

2024 yılı hedeflerini açıklayan TAB Gıda, bu yıl içinde restoran ağına 200’ün üzerinde yeni restoran ekleyerek büyümeyi planlıyor. Yılda ortalama 350 milyon müşteriye hizmet sunan TAB Gıda, 204 milyona yakın sipariş fişini işleme alıyor.

Ekonomideki değişken koşullara rağmen TAB Gıda’da elde ettikleri başarının tesadüf olmadığını söyleyen TAB Gıda Co-CEO’su Sinan Ünal, “İstikrarlı bir büyüme için yeni restoranlar açmak çok önemli. Bu nedenle restoran sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Aynı zamanda mevcut restoranlarımızda yenileme ve dijitalleştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tüm yatırımlarımızda dijital inovasyonları odağımıza alıyoruz.

Bugün rekor sayılabilecek 1.615 restoran sayısına ulaşmamız, bize gerçekten işimizi çok iyi yaptığımızı gösteriyor. 2024 yılında benzersiz gıda ekosistemimizle konsolide hasılatımızın yüzde 80 artarak 30 milyar TL seviyesine çıkmasını öngörüyoruz. Karlı büyüme ile yatırımcılarımıza verdiğimiz güveni daha da pekiştireceğiz. 2024 yılında da Türkiye’nin her yerinde en iyi deneyimi sağlayan hizmetlerimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Dijitalleşme adımlarımızı hızlandırıyoruz”

Sürdürülebilir büyümenin en önemli etkenlerinden birinin de yeni restoranlar açmak olduğunu söyleyen Sinan Ünal, “İstikrarlı bir büyüme için yeni restoranlar açmak çok önemli. Bu nedenle restoran sayımızı her geçen gün artırıyoruz.

Aynı zamanda mevcut restoranlarımızda yenileme ve dijitalleştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Özellikle büyük veri analizi ve yapay zeka çözümlerimizle desteklediğimiz dijitalleşme adımlarımızı hızlandırıyoruz. Dijitalleşen operasyonlarımız sayesinde, anlık karar verme, bunları hızla uygulama ve beklentimizi daha iyi karşılayacak sonuçlar için aksiyon alabilme yeteneklerine sahibiz.

Bugün rekor sayılabilecek 1.615 restoran sayısına ulaşmamız, bize gerçekten işimizi çok iyi yaptığımızı gösteriyor.2024 yılında da kârlı büyümeye odaklanarak, sürdürülebilir büyüme stratejimizin önemli bir parçası olan dijitalleşme ve renovasyon çalışmalarından güç alarak 200’den fazla restoran açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Dünya genelinde 3000’i aşkın restoran

30 yıl önce Burger King markasıyla Türkiye’ye giriş yapan TAB Gıda, beş global, iki ulusal olmak üzere toplam yedi markayla Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Gürcistan’da 1615 restoranla hizmet veriyor. Çatı şirket TFI TAB Gıda Yatırımları ise 1600’ü aşkını Çin’de olmak üzere, TAB Gıda ile birlikte toplamda 3000’den fazla restoran işletiyor.