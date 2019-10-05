TAB Gıda, Amerikalıya ‘pide’ yedirecek!

05 Ekim 2019

Ferhat POLAT

Uzun yıllardır Burger King, Sbarro, Popeyes ve Arby’s lezzetlerini tüketicilerle buluşturan TAB Gıda, Usta Dönerci, Döner Stop ve Usta Pideci yerel markalarıyla da geleneksel tatlar sunuyor. Hızlı servis sektörünün lider ismi için ‘Usta Pideci’ markası tabiri caizse ‘dumanı üzerinde tüten’ çok yeni bir marka. Ancak pidelerin tüketiciden gördüğü ilgi TAB’ı oldukça heyecanlandırmış durumda.

Bu yeni ‘hikaye’yi ve hedeflerini gazetecilerle paylaşan TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici, ‘Usta Pideci’nin gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında yayılmasının çok uzak olmadığını söyledi. Bu yıl hizmete aldıkları Usta Pideci markasında kısa sürede 19 şubeye ulaştıklarını belirten Dikici, 2020 yılında restoran sayısının 150'ye çıkacağını açıkladı. Dikici, Rusya, Ortadoğu ve ABD pazarlarına yönelik görüşmelerin de sürdüğünü duyurdu.

“Tam entegre iş modeli en büyük gücümüz”

Dünyanın Türk lokumu, Türk döneri gibi lezzetleri bildiğini, buna pideyi de eklemek istediklerini belirten Dikici, “Biz 1-0 önde başlıyoruz. Hemen hemen bütün malzemelerimizi kedimiz üretiyoruz. Yani yerli tedarik, tam entegre iş modeli en büyük gücümüz. Ayrıca dev Çin operasyonundaki başarımız da bu konuda bizi iştahlandıran bir diğer önemli unsur. Usta Pideci markasında da yurtdışında başarılı işler çıkartacağımıza inanıyorum” diye konuştu. 2013 yılında ortaya çıkardıkları Usta Dönerci markasının, tüketicilerden yoğun ilgi görerek bugün Türkiye çapında 130’u aşkın restorana ulaştığını anlatan Dikici, “Usta Dönerci’den aldığımız cesaretle bu yıl bir diğer markamız Usta Pideci’yi ‘Pide işin ustasından yenir’ diyerek tüketicilerle buluşturduk. Çok kısa sürede 19 restorana ulaştık. Yılsonuna kadar restoran sayısını 50’ye, gelecek yılın sonunda da 150’nin üzerine çıkaracağımızı öngörüyoruz” dedi.

Farklı tatlar ‘aynı tezgahtan’ çıkacak

Usta Pideci markası için ilk etapta Rusya pazarına odaklandıklarını ve ardından Ortadoğu ve ABD pazarlarına yöneleceklerini kaydeden Dikici, “Hali hazırda faaliyet gösterdiğimiz Makedonya’da Usta Dönerci ve Usta Pideci’nin birlikte, aynı tezgâhtan çıkacak ürünleri tüketicilerle buluşturacağımız bir model uygulamaya koyacağız. Markalarımız arasındaki sinerjiyi güçlü bir şekilde kullanmaktan çekinmiyoruz. Aynı şekilde bugün Sbarro restoranlarımızın bir kısmında pizzanın yanı sıra pide ürünlerimizi de sunuyoruz ve müşterilerimizden yoğun ilgi görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yenilikçi iş modellerini daha da geliştireceğiz” dedi.

Çin’de Popeyes operasyonu start alıyor

Çin hamlesi ile Burger King’in dünyadaki en büyük işletmecisi olduklarını söyleyen Caner Dikici, “Gösterdiğimiz bu başarı ile bu yıl Çin’de Popeyes operasyonunu da başlatıyoruz. 10 yıla kadar sistemimize 1.500 yeni Popeyes restoranı ekleme hedefiyle bu konudaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.