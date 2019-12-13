TAB Gıda, ikinci kez ‘Yılın Gıda Şirketi’ oldu

13 Aralık 2019

Türkiye’de hızlı servis restoran sektöründe Burger King, Sbarro, Popeyes ve Arby’s gibi dört global, Usta Dönerci, Döner Stop ve Usta Pideci ile de üç ulusal olmak üzere toplam yedi markayı çatısı altında toplayan TAB Gıda, 2018’de olduğu gibi bu yıl da Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü tarafından “Yılın Gıda Şirketi” seçildi.

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü’nün düzenlediği ve Türkiye’de 30 bine yakın üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen oylama sonucu sahiplerini bulan ‘Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri’ Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Albert Long Hall’da gerçekleşen ödül töreni ile sahiplerine kavuştu. 18 kategoride, toplam 15 firmanın ödül aldığı törende, ‘Yılın Gıda Şirketi’ seçilen TAB Gıda adına ödülü TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici aldı.

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Caner Dikici, “Öncelikle bu ödülü; şu an restoranlarımızda canla başla çalışan ekiplerimiz adına alıyor, onlara teşekkürlerimi iletiyorum. Bizler, markalarımızın dinamizmi gereği gençlere ve ruhu genç olanlara hizmet veriyor; onların isteklerine karşılık bulmaya gayret gösteriyoruz. Bunu da çok genç bir ekiple gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla eğitim, işimizin hemen hemen her alanında olmakla birlikte, en önemli parçalarından biri. En iyilerin seçildiği ve Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü tarafından ikinci kez “Yılın Gıda Şirketi” ödülüne layık görülmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim” dedi. 25 bin kişiyi istihdam eden TAB Gıda, bugün itibarıyla yedi markası ile yurt genelinde bin 200 noktada hizmet veriyor.