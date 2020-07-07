TAB Gıda, ilk 'Güvenli Turizm' sertifikası aldı

07 Temmuz 2020

TAB Gıda, COVID-19 sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’ kapsamında ilk sertifikasını aldı. RoyalCert tarafından belgelendirilen İstanbul Taksim’de bulunan Burger King restoranını takiben, Ağustos ayı sonuna kadar TAB Gıda çatısı altında bulunan Arby’s, Sbarro, Popeyes, Burger King, Usta Dönerci ve Usta Pideci markalarına ait Türkiye genelindeki bin 200 restoran denetimlerden geçecek. Restoranlar 12 başlık, 130’a yakın kriter çerçevesinde denetlenip değerlendirildikten sonra ağustos ayı sonuna kadar “Güvenli Turizm Belgesi’nin sahibi olacak.

“Sektörümüze örnek olmaya devam edeceğiz”

İlk sertifikayı RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı’dan alan TAB Gıda CEO’su Caner Dikici; konuyla ilgili yaptığı açıklamada gıda güvenliği, hijyen, tedarik zinciri konularında çeyrek asırlık bilgi birikimine sahip olduklarını vurguladı.

Yasal prosedürler ve geniş çapta aldıkları önlemlerle restoranlarında misafirlerini ağırlamaya başladıklarını söyleyen Dikici, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’ kapsamında sertifikamızı almaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. RoyalCert ile yaptığımız iş birliği kapsamında Taksim Burger King'ten başlayarak ülke genelindeki bin 200 restoranımızı denetleteceğiz ve ‘Güvenli Turizm Belgesi’ alacağız. Hijyen standartlarımız kayıt altına alınmış olacak.” dedi.

Ağustos ayı itibariyle de restoranlarının her ay rutin olarak denetlenmeye devam edeceğini belirten Dikici, “İçinde bulunduğumuz 'Yeni normal' dönemde sertifika sahibi işletmeler bir adım öne çıkacak. Çünkü müşteri de artık tercih edeceği işletmeyi buna göre seçmeye başlayacak. 25 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da hijyen, kalite ve eğitim standartlarımızla sektörümüze örnek olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.