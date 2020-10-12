TAB Gıda, sektörün meslek standartlarını belirledi

12 Ekim 2020

TAB Gıda’nın hazırlayıp uyguladığı meslek standartları, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanarak, ‘’Ulusal Meslek Standardı’’ olarak tescillendi.

30 Eylül 2020 tarihli, 31260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karara göre turizm, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri sektöründeki firmaların, hazırlanan meslek standartlarına göre düzenleme yapmaları ve bu standartları referans almaları gerekecek.

Mayıs 2019 tarihinden başlayarak Mesleki Yeterlilik Kurumunun gözetimi ve denetimi altında yer alan ‘‘Ulusal Meslek Standartlarını Belirleme” sürecini üstlendiklerini belirten TAB Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Asok, “Eğitim ve Marka Standartları Departmanı’mızın çalışmalarıyla sektörümüzün Ulusal Meslek Standartlarını belirleyen, oluşturan ve tüm sektöre öncü olan şirket olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Çalışmalarımızın başarılı bir şekilde tamamlanması ve takdir görmesi hepimizi mutlu etmiştir” dedi.

“Meslek standartlarımızla referans alınacağız”

Bu çalışmaların sektör içinde yer alan iş profillerinin oluşması ve sektörde yer alan tüm firmaların belirlemiş oldukları bu standartları referans alacağını kaydeden Eğitim ve Marka Standartları Departmanı Kıdemli Müdürü Ayşe Erdem, “Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında öncelikle meslek standartları seviyelerini belirleyerek başladık. Çalıştaylar düzenleyerek tüm sektörü kapsayabilecek şekilde standartların oluşmasını sağladık. Bunların neticesinde ‘’Ulusal Meslek Standardı’’ taslaklarını oluşturarak sektörün önde gelen kamu ve özel kuruluşlarına bilgilendirme sağlayarak paylaşımda bulunduk” dedi.