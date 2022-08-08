TAB Gıda, Subway'i portföyüne kattı

TFI TAB Gıda Yatırımları, portföyüne kattığı yeni markalarla büyümesini sürdürüyor. Şirket, Subway’in Türkiye’deki operasyonlarını genişletmeyi hedefleyen bir ana lisans anlaşması yaptı.

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, "Dünyanın en büyük markalarından Subway® ile yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Subway, operasyonuyla büyümemizi daha da hızlandırarak, dünya çapındaki toplam restoran sayımızı bu yılın sonuna kadar 3000’in üzerine çıkaracağız.’’ ifadelerini kullandı.

Subway CEO’su John Chidsey ise “Subway olarak, uluslararası çaptaki varlığımızı güçlendirmeyi amaçlarken, diğer önemli markaların bir bölgedeki büyümesine önderlik ederek, kayda değer deneyim edinmiş operatörlerle ortaklık arayışındayız. Pazarın lider restoran operatörü olarak Türkiye’deki tüketiciler konusunda derin bir anlayış ve tecrübeye sahip olan TFI TAB Gıda Yatırımları, Subway’in Türkiye’deki varlığını hızlandırmaya destek sağlayacak en ideal ortaktır.” açıklamasında bulundu.

TFI TAB Gıda Yatırımları, Subway’in 'Fresh Forward' tasarımına uygun yeni restoranlar açmanın yanı sıra teslimat ve çevrimiçi sipariş opsiyonlarını iyileştirecek.

TAB Gıda bünyesinde Burger King, Sbarro, Arby’s ve Popeyes’den oluşan dört küresel marka ile Usta Dönerci ve Usta Pideci’den oluşan iki ulusal marka yer alıyor.