TAB Gıda’da yılsonu hedefi 180 yeni restoran, 5 bin istihdam

Franchise yatırımcıları­na sunduğu fırsatlar ve gıda işletmeciliği ko­nusundaki ihtiyaçlarının ta­mamına yakınını kendi bün­yesinde çözebilen ekosiste­min desteğiyle faaliyetlerine devam ettiğini açıklayan TAB Gıda, bu yıl içinde 180’den fazla yeni restoran açmayı ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Resto­ran ağını genişletmeye devam eden TAB Gıda’nın yalnızca 2024 yılı içinde neredeyse her iş gününde bir restoran aça­rak 7 markasıyla beraber res­toran sayısını 1830’a taşıdığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, franchise restoranların toplam portföy içindeki payı yüzde 45’e ula­şırken şirket, dengeli büyüme stratejisiyle operasyonel ve­rimliliğini artırdı, sektördeki liderliğini ise daha da sağlam­laştırdı.

Dijital dönüşüm, ope­rasyonel mükemmellik ve şef­faf iletişim odağındaki stra­tejileriyle büyümeye devam eden TAB Gıda’nın yılda or­talama 350 milyon müşteriye hizmet sunduğu ifade edildi. TAB Gıda, 2025 sonuna kadar 180’den fazla yeni restoran aç­mayı ve yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

“Mutfak tercihlerinin %85’ine dokunuyoruz”

TAB Gıda Üst Yönetici­si (Co-CEO) Özgür Çetinka­ya, müşterilerini 30 yılı aş­kın süredir hem dünyaca ünlü markalarla hem de yerel da­mak zevkine hitap eden yeni tatlarla buluşturduklarını ak­tararak, “Burger King ile baş­layan yolculuğumuz, zamanla bünyemize kattığımız Sbarro, Popeyes, Arby’s ve Subway gi­bi global markaların yanı sıra, kendi yarattığımız Usta Dö­nerci ve Usta Pideci markala­rı ile daha da zenginleşti. Me­nü mühendisliği yaklaşımıyla sürekli yenilediğimiz ürünle­rimiz sayesinde, Türkiye’de­ki mutfak tercihinin yaklaşık yüzde 85’ine dokunuyor, her damak zevkine uygun seçe­nekler sunuyoruz” dedi.

Çetinkaya, yeni yatırımlar planlarında yalnızca büyüme rakamlarına değil, bu büyü­meyi nasıl daha akıllı, verimli ve sürdürülebilir kılabilecek­lerine odaklandıklarına dik­kati çekti. Bu yıl sonuna kadar 180’den fazla yeni restoran aç­mayı ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamayı hedefle­diklerini belirten Çetinkaya, “Operasyonel ağımızı 2024 yılında olduğu gibi, 7 marka­mızla yüzde 10’un üzerinde genişletmeyi öngörürken, di­jital satış kanallarının toplam gelirimiz içindeki payını ar­tırmak da önceliklerimiz ara­sında yer alıyor. Teknoloji ya­tırımlarımız sayesinde resto­ran yönetiminde verimliliği artırıyor, müşteri memnuni­yetini sürekli olarak yukarı ta­şıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, robot destek­li hizmet çözümleri, gelişmiş iş gücü yönetim sistemleri ve kişiselleştirilmiş müşteri de­neyimlerine yönelik dijital uygulamalarla, sektördeki li­der konumlarını sadece koru­makla kalmadıklarını hizmet kalitelerini geleceğe taşıdık­larını vurguladı.

2025 yatırımlarla sürecek

Çetinkaya, çatı şirketi TFI TAB Gıda Yatırımları’nın güçlü altyapısından söz ederek, bu yapının, Franchise yatırımcılarına sadece güvenli bir iş ortaklığı sunmakla kalmadığını, aynı zamanda kârlı ve sürdürülebilir büyüme fırsatları da yarattığını vurguladı. Çetinkaya, “Markalarımıza yatırım yapmak isteyen girişimcilere operasyonel bilgi birikimimiz, pazarlama desteğimiz ve güçlü satın alma ağımızla değer katmaya devam ediyoruz. 2025 yılında da Türkiye’nin dört bir yanında hizmet kalitemizi artıracak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.