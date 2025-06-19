TAB Gıda’da yılsonu hedefi 180 yeni restoran, 5 bin istihdam
Menü mühendisliğiyle ürünlerini yenilediklerini söyleyen TAB Gıda Co-CEO’su Özgür Çetinkaya, franchise restoranların toplam portföy içindeki payının %45’e ulaştığını belirtti. Çetinkaya, operasyonel ağlarını %10’un üzerinde genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Franchise yatırımcılarına sunduğu fırsatlar ve gıda işletmeciliği konusundaki ihtiyaçlarının tamamına yakınını kendi bünyesinde çözebilen ekosistemin desteğiyle faaliyetlerine devam ettiğini açıklayan TAB Gıda, bu yıl içinde 180’den fazla yeni restoran açmayı ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.
Restoran ağını genişletmeye devam eden TAB Gıda’nın yalnızca 2024 yılı içinde neredeyse her iş gününde bir restoran açarak 7 markasıyla beraber restoran sayısını 1830’a taşıdığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, franchise restoranların toplam portföy içindeki payı yüzde 45’e ulaşırken şirket, dengeli büyüme stratejisiyle operasyonel verimliliğini artırdı, sektördeki liderliğini ise daha da sağlamlaştırdı.
Dijital dönüşüm, operasyonel mükemmellik ve şeffaf iletişim odağındaki stratejileriyle büyümeye devam eden TAB Gıda’nın yılda ortalama 350 milyon müşteriye hizmet sunduğu ifade edildi. TAB Gıda, 2025 sonuna kadar 180’den fazla yeni restoran açmayı ve yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamayı hedeflediğini bildirdi.
“Mutfak tercihlerinin %85’ine dokunuyoruz”
TAB Gıda Üst Yöneticisi (Co-CEO) Özgür Çetinkaya, müşterilerini 30 yılı aşkın süredir hem dünyaca ünlü markalarla hem de yerel damak zevkine hitap eden yeni tatlarla buluşturduklarını aktararak, “Burger King ile başlayan yolculuğumuz, zamanla bünyemize kattığımız Sbarro, Popeyes, Arby’s ve Subway gibi global markaların yanı sıra, kendi yarattığımız Usta Dönerci ve Usta Pideci markaları ile daha da zenginleşti. Menü mühendisliği yaklaşımıyla sürekli yenilediğimiz ürünlerimiz sayesinde, Türkiye’deki mutfak tercihinin yaklaşık yüzde 85’ine dokunuyor, her damak zevkine uygun seçenekler sunuyoruz” dedi.
Çetinkaya, yeni yatırımlar planlarında yalnızca büyüme rakamlarına değil, bu büyümeyi nasıl daha akıllı, verimli ve sürdürülebilir kılabileceklerine odaklandıklarına dikkati çekti. Bu yıl sonuna kadar 180’den fazla yeni restoran açmayı ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamayı hedeflediklerini belirten Çetinkaya, “Operasyonel ağımızı 2024 yılında olduğu gibi, 7 markamızla yüzde 10’un üzerinde genişletmeyi öngörürken, dijital satış kanallarının toplam gelirimiz içindeki payını artırmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Teknoloji yatırımlarımız sayesinde restoran yönetiminde verimliliği artırıyor, müşteri memnuniyetini sürekli olarak yukarı taşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Çetinkaya, robot destekli hizmet çözümleri, gelişmiş iş gücü yönetim sistemleri ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerine yönelik dijital uygulamalarla, sektördeki lider konumlarını sadece korumakla kalmadıklarını hizmet kalitelerini geleceğe taşıdıklarını vurguladı.
2025 yatırımlarla sürecek
Çetinkaya, çatı şirketi TFI TAB Gıda Yatırımları’nın güçlü altyapısından söz ederek, bu yapının, Franchise yatırımcılarına sadece güvenli bir iş ortaklığı sunmakla kalmadığını, aynı zamanda kârlı ve sürdürülebilir büyüme fırsatları da yarattığını vurguladı. Çetinkaya, “Markalarımıza yatırım yapmak isteyen girişimcilere operasyonel bilgi birikimimiz, pazarlama desteğimiz ve güçlü satın alma ağımızla değer katmaya devam ediyoruz. 2025 yılında da Türkiye’nin dört bir yanında hizmet kalitemizi artıracak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.