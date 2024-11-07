TAB Gıda'dan dokuz ayda 30 milyar lira gelir

TAB Gıda, 2024'ün ilk dokuz aylık döneminde yıllık bazda reel gelir artışı sağlarken marjlarını beklentilerin üzerine taşıdı. Şirketin toplam hasılatı 22,9 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK'ü geçen yıla kıyasla 4,9 milyar liraya yükselerek yüzde 4 reel artış gösterdi.

TAB Gıda Co-CEO'su Özgür Çetinkaya, TAB Gıda'nın 2024'ün dokuz aylık döneminde sistem genelindeki gelirlerinin yüzde 64 artarak 30,1 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Çetinkaya, güçlü performansla birlikte, şirket olarak gelirlerini ve FAVÖK'lerini reel olarak artırdıklarının bilgisini vererek, "FAVÖK marjımız hem üçüncü çeyrek bazında hem de dokuz aylık dönemde beklentilerin üzerinde artarak, üçüncü çeyrekte 1,3 puanlık yükselişle yüzde 23,1 seviyesine ulaştı. Bu sonuçlar, müşteri ve kalite odaklı verimli operasyonlarımızın olumlu etkisini gösteriyor. 2024'ün ilk dokuz ayında, toplam varlıklarımızı reel olarak yüzde 10 artırarak bilançomuzu güçlendirdik. Özkaynaklarımızda da yüzde 11 bir büyüme sağladık." ifadelerini kullandı.

Güçlü nakit pozisyonları sayesinde bilançolarının dayanıklılığını artırdıklarını aktaran Çetinkaya, bilançolarında herhangi bir döviz borcunun da bulunmadığını kaydetti.

Dokuz ayda 182 restoran

Çetinkaya, yatırımlarına devam ederek 76'sı üçüncü çeyrekte olmak üzere dokuz aylık dönemde toplam 182 yeni restoran açarak, restoran sayılarını 1781'e yükselttiklerine ifade etti.

Çetinkaya, "Bu da ortalamada her iş günü yeni bir restoran açtığımızı göstermektedir. Üçüncü çeyrek itibarıyla franchise restoranlarımızın portföyümüzdeki payı yüzde 45'e ulaştı. Kendi işletmelerimiz ve franchise lokasyonlarımız arasında dengeli bir model oluşturmaya devam ediyoruz. Bu model, satışlarımıza ve karlılığımıza katkıda bulunurken, pazar payımızı güçlendirmede de kritik bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.