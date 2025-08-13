TAB Gıda'dan yılın ikinci çeyreğinde 1,1 milyar lira net kar

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Finansal ve operasyonel açıdan önemli bir performans sergileyen şirketin sistem genelindeki satışları (kendi işletmeleri ve franchise restoranları dahil) yüzde 47 artışla 15,8 milyar liraya ulaştı.

Bu dönemde yüzde 9,3 ciro artışı kaydeden TAB Gıda'nın faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 4,1 yükselerek 2,5 milyar lirayı buldu. Karlı büyüme stratejisini ve operasyonel disiplinini FAVÖK marjını yüzde 23 seviyesinde gerçekleştirerek gösteren şirketin, net karı ise yüzde 9,3 artışla 1,1 milyar lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden TAB Gıda Finans, Mali İşler, Franchise Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, operasyonel güç, ölçek avantajı ve yenilikçi ürün stratejileriyle büyüme ivmelerini koruduklarını belirtti.

İkinci çeyrekteki 58 açılışla, yılın ilk yarısındaki toplam restoran açılış sayısını 89'a çıkardıklarını aktaran Çetinkaya, "Böylece, toplam restoran sayımız 1906'ya ulaştı. Franchise restoranların portföyümüzdeki payı, yüzde 46 ile şirket tarihimizdeki en yüksek seviyeye çıktı. Pazardaki fırsatları değerlendirmek amacıyla 2025 yılı restoran açılış hedefimizi 180'den 250-300 aralığına yükselttik." ifadelerini kullandı.