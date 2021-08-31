TAB Gıda'nın hedefi dünyada ilk üçe girmek

Türkiye ve Çin’deki iki dev operasyonuyla faaliyet gösteren TFI TAB Gıda Yatırımları, dünyanın en büyük 3 hızlı servis restoran operatöründen biri olmayı hedefliyor.

TFI’nın Türkiye ve Çin gibi iki dev pazarda, iki farklı operasyonu başarıyla yönettiğini söyleyen TFI TAB Gıda Yatırımları Kurucu Ortağı ve CEO’su Korhan Kurdoğlu, “Hızlı servis restoran zinciri sektöründeki çeyrek asrı aşan deneyimimiz ve yenilikçi iş modelimizden aldığımız cesaretle 2012 yılında Burger King ile girdiğimiz Çin pazarında da hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. Ekosistem şirketlerimiz sayesinde edindiğimiz tecrübe ile Çin’e özel bir sistem geliştirerek muazzam bir başarı hikayesine imza attık. Bu tür operasyonlar için oldukça kısa sayılabilecek bir zaman diliminde, batıda Wulumuqi’den doğuda Şangay’a 200 şehirde 1.300’ü aşkın restoran açtık. TFI TAB Gıda Yatırımları olarak, Çin gelirlerimizi konsolide etmeye başladığımız 2013 yılından, 2020 yılı sonuna kadar konsolide gelirlerimizi 5.7 katına çıkardık" ifadelerini kullandı.

"Gelirimizin yüzde 60’ı yurt dışı operasyonlarımızdan"

Korhan Kurdoğlu, güçlü büyümede yurt dışı operasyonlarının çok ciddi katkısının olduğunu belirterek, "2020 yılı sonunda 7.2 milyar TL olarak gerçekleşen konsolide ciromuzun 4.3 milyar TL’si, bir başka ifadeyle yüzde 60’ı yurt dışı operasyonlarımızdan geliyor. Toplam FAVÖK’ümüz 772 milyon TL’ye ulaşırken bunun da yüzde 44’ünü yurt dışı operasyonumuzdan sağlıyoruz. Yurt dışı gelirlerimiz bizi dövizdeki oynaklıklara karşı korumak için önemli bir kalkan oluyor. 2020 yılı itibarıyla toplam aktiflerimiz 9,9 milyar TL’ye ulaşırken Türkiye ve Çin’de milyonlarca insana lezzetli, kaliteli ve güvenli gıdayı ulaştırdık” dedi.

Şirket, dünya çapında 2.500’ü aşkın restoran ve franchise restoranlar dahil 50 bini aşkın çalışanı bünyesinde bulundururken; Burger King, Sbarro, Popeyes ve Arby’s gibi dört global, Usta Dönerci ve Usta Pideci ile de iki ulusal markaya sahip.