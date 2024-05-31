TAB Gıda'nın ilk çeyrekte net satışları yüzde 7,5 arttı

TAB Gıda, bünyesinde Burger King, Popeyes, Arby’s, Sbarro, Subway gibi global markaları ve Usta Dönerci ile Usta Pideci gibi milli markaları bulunduruyor. TAB Gıda, istikrarlı büyümesini ve güçlü performansını operasyonel ve finansal sonuçlarına yansıtıyor.

TAB Gıda’nın finansal ve operasyonel sonuçlarına değinen Co-CEO Özgür Çetinkaya: İlk çeyrek sonuçlarından da görüleceği gibi 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptık. Hem kendi restoranlarımızın hem de franchise restoranlarımızın satışlarını içeren sistem genelindeki toplam satışlarımız, geçen yıla göre %81 artarak 7,7 milyar TL'ye ulaştı. Benzer şekilde, gelirlerimiz enflasyona göre düzeltilmemiş bazda yıllık %79 artış gösterdi. Enflasyona göre düzenlenmiş finansal sonuçlara göre, gelirlerimiz yıllık %7,5 reel büyüme ile 5,7 milyar TL'ye ulaştı. Brüt kârımız reel %24 artış göstererek 734 milyon TL'ye, FAVÖK ise etkili maliyet yönetimimiz ve güçlü satış performansımız sayesinde reel %15 yıllık artışla 938 milyon TL'ye yükseldi. Bu çeyrekte, büyüme stratejimizi sürdürerek 39 yeni restoran açtık ve toplam restoran sayımızı 1.654'e çıkardık. Toplam restoran portföyümüzdeki franchise oranı, geçen yılın aynı döneminde %38 iken, bu yılın ilk çeyreğinde %43'e yükseldi.

“Yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz”

TAB Gıda’nın büyümesinde franchise girişimcilerinin ve dijitalleşmenin üstlendiği role de değinen Özgür Çetinkaya, “Bu büyümede kazan-kazan iş modelimiz içinde yer alan franchise girişimcilerimizin sürdürülebilir katkıları önemli bir paya sahip. Bunun yanı sıra, büyüme dinamiklerimizin en önemli unsurlarından biri olan dijitalleşmeye yönelik attığımız stratejik adımlar doğrultusunda, müşteri deneyimini ve operasyonel verimliliği artırmak üzere self-servis sipariş ekranları kurmaya devam ediyoruz. 2024’ün ilk çeyreği itibarıyla kurduğumuz 768 self-servis sipariş ekranıyla müşterilerimize yeni bir kişisel sipariş kanalı deneyimi sağlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. İlk çeyrek sonuçlarımızla, sürdürülebilir büyüme stratejimizin ve dinamik iş modelimizin gücünü bir kez daha kanıtladık. Önümüzdeki dönemlerde de finansal ve operasyonel hedeflerimize ulaşmak ve pazar liderliğimizi daha da pekiştirmek için yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. 2024 yılının geri kalanında da kârlı büyümeye odaklanarak, hedeflerimiz doğrultusunda sistemimize 200'den fazla yeni restoran ekleyecek, güçlü büyümemizi sürdüreceğiz. Tüm paydaşlarımıza, franchise sahiplerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve yatırımcılarımıza vizyonumuza duydukları güven ve verdikleri destek için içten teşekkürlerimizi sunarız” dedi.