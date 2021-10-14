Taban Gıda'da büyüme yeni gemilerle hızlanacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’nin önde gelen Buğday tedarik sağlayıcılarından Taban Gıda, küresel pazarlardaki varlığını güçlendirme hedefiyle yatırım atağına geçti. Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika pazarlarına yayılan tedarik zincirini güçlendirmek için çatı şirketi Vivalon AG tarafından alınan 42.648 DWT’luk gemi alımına bir yenisi daha eklendi ve 5 milyon dolar yatırımla 7.550 DWT’luk ikinci gemi hububat ticareti için demir aldı. Dünya üzerinde 20’ye yakın ülkeye buğday başta olmak üzere tahıl, yem grubu ve yağlı tohum tedariki yapan şirket, önümüzdeki 3 yıllık süreçte üretim, lojistik ve depolama alanında toplam 100 milyon dolar yatırım yaparak yurtiçindeki liderliğini global pazarda da elde etmeyi hedefliyor.

Yurtiçinde yüzde 20 pazar payına sahip

Hız, güven ve ihtiyaca yönelik ticaret anlayışıyla 2016 yılında faaliyetlerine başladıklarını kaydeden Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, 2016’da 37 milyon TL ciro ile tamamladıklarını ve geçen 5 yıllık sürede 2,5 milyar TL ciroya ulaştıklarını aktardı. 2020’de cirolarında buğdayın payı yüzde 77 iken, bu ora nın 2021'de yüzde 89'a ulaştığını açıklayan Hacıhaliloğlu, “Geçtiğimiz yıl 1,5 milyon ton buğday ticareti yaptık ve ciromuzun yüzde 85'i Türkiye'de gerçekleşiyor. Yurtiçinde yüzde 20 pazar payıyla buğday tedarik pazarında özel sektörde önde geliyoruz ve bu yıl için ciro hedefimiz 3 milyar TL” dedi.

Yem hammaddeleri tedariki de yapacak

Yem hammaddeleri tedariki konusunda da yüksek pay almak istediklerini belirten Hacıhaliloğlu, önümüzdeki 3 yıllık süreçte tedarik zincirini destekleyecek üretim ve lojistik yatırımlarıyla buğday dışında soya ve ayçiçeği küspesi, arpa, mısır, buğday kepeği gibi yem hammaddeleri çeşitliliğinin yer aldığı ürün grubunda da pazar paylarını yükseltmeyi hedefl ediklerini aktardı.

İhtiyaç ve talep odaklı transit ticareti yaptıklarını ileten Hacıhaliloğlu, küresel iklim değişikliği, pandemi ve navlun krizi gibi global krizlerin oluşturduğu çeşitli riskleri ve fırsatları analiz ederek yeni yatırım hamleleri yaptıklarını söyledi. Dünyada COVID-19 nedeniyle dayanıklı kuru gıda ürünlerine talebin artması buğday tüketiminin arttığına dikkat çeken Hacıhaliloğlu, “Bu durum salgının etkilerinin görülmeye başlandığı 2019 yılında tonu 219 dolar olan kırmızı sert buğday (HRW) fiyatının 2021 beş aylık ortalamalara göre yüzde 30 yükselerek 284 dolara yükselmesine yol açtı” ifadelerini kullandı.

Un fabrikası yatırımı için fizibilite çalışmalarına başladı

Pandemide özellikle tarımsal emtiada ülkelerin stok tutma kapasitesini yukarıya taşıdığına değinen Hacıhaliloğlu, buğday üretimde ilk sırada olan Çin gibi ülkelerin daha fazla stok yapmaya başladığını aktardı. Buğday üretiminde ilk üç sırada Çin, Hindistan ve Rusya’nın yer aldığını ifade eden Hacıhaliloğlu, “Türkiye’nin ortalama üretimi ise bu yıl 15 milyon ton olarak tahmin ediyoruz. Unda 2005'ten bu yana dünyada ihracatçı ülkeler arasında ilk sıralardayız. Makarna ihracatında da sayılı ülkeler arasındayız. Son yıllarda bisküvi üretiminde de üst sıralara çıktık. Katma değerli üretim ve ihracat açısından Türkiye’nin bu başarısı son derece önemli. Yatırım hamleleri içinde un üretimi planlarımız da var. Şirket olarak yurtiçi ve yurtdışında günlük 1000 ton kapasiteli bir un fabrikası yatırımı için fizibilite çalışmalarına başladı” bilgisini verdi.

2 yeni gemi yatırımı daha yapmayı planlıyor

Geçen ay 9 milyon dolara Japon yapımı 42 bin 648 DWT'luk ilk kuru yük gemisini Taban Gıda’nın çatı şirketi Vivalon AG’nin aldığını bildiren Hacıhaliloğlu, ikinci gemisi İtalyan yapımı 7 bin 550 DWT’luk kuru yük gemisi için 5 milyon dolar yatırımla filosuna eklediğini belirtti. “Bu yatırımları, taşıma maliyetlerini kontrol altına alma gerekliliği önem arz eden transit ticaret pazarında söz sahibi olabilmek için yaptık” diyen Hacıhaliloğlu, “Hacmimizi artırma stratejimize daha hızlı ulaşmayı hedefl iyoruz. Çok kısa sürede 2 gemi alımı daha yapmayı planlıyoruz. Kazancımızı yatırıma yönlendiriyoruz, global oyuncu olmanın tek yolu bundan geçiyor” şeklinde konuştu.

100 bin tonluk silo yatırımı yapacak

TÜRKİYE limanlarından ithal edilen buğdayın yüzde 15,7’sini yaptıklarını aktaran Hacıhaliloğlu, Türkiye ithalat ve ihracatında büyük öneme sahip limanlarda özellikle buğday ithalatında yüksek paya sahip olduklarını vurguladı. Türkiye’de yüksek tonajlı ticaretin yapıldığı limanlardan Karasu’da yüzde 34, İskenderun’da yüzde 26, Bandırma’da yüzde 21, Tekirdağ’da yüzde 18 ve Samsun’da yüzde 14 oranında ithalat hacminden şirketlerinin pay aldığını ifade eden Hacıhaliloğlu, “Türkiye’nin birçok limanında yüksek depolama kapasiteli kiralamalar yapıyoruz. 2 yıl içinde 100 bin tonluk depolama kapasitesine ulaşacak kendi silolarımızı kurmayı hedefl iyoruz” dedi.