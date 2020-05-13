Tadım’dan yerli ay çekirdeği için çiftçiye sürdürülebilir üretim desteği

13 Mayıs 2020

Ambalajlı kuruyemiş markası Tadım, Önder Çiftçi listesinde bulunan tedarikçileri ve iş yaptığı tüm çiftçileri, beyaz ay çekirdeğinin rekoltesini artırmak, tedarik sürecinde yıllık rekolte risklerini minimize etmek ve sürdürülebilir üretimi sağlamak gibi konularda bilinçlendirme çalışmaları ile üretime teşvik ediyor. Bu kapsamda çiftçileri belirli sınıflar altında ayni ve nakdi avanslar ile destekleyen Tadım, Önder Çiftçi listesi dışında kalan üreticilerin beyaz ay çekirdeği ekimine teşvik edilmesi için de ‘’Üye Çiftçi’’ uygulamasını başlattı.

Destek kapsamında, dijital tarım uygulamaları doğrultusunda tüm çiftçiler için tarlalardan veri toplanması ve bu veriler analiz edilerek düzeltici, iyileştirici, önleyici faaliyetlere ve bilgiye dönüştürülmesi noktasında deneme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca çiftçinin bulunduğu bölgeni ihtiyaçlarına göre tohum, taban gübresi, üst gübre, sulama, mazot ve işçilik konusunda da çiftçiye destek verilecek.

“Yerli üreticiyi korumak istiyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Tadım Pazarlama Ofisi Genel Müdürü Emre Tekinalp, ithalatı artan siyah çekirdek karşısında, yerli üreticiyi korumak istediklerini vurguladı. Tekinalp, “Hem tüketicilerimize ve hem de üreticilerimize yönelik sorumluluklarımız var ve biz bu sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Tüketiciye olan sorumluluğumuz en kaliteli ürünü sunmaktır. Üreticiye olan sorumluluğumuz ise onları desteklemek ve ürünlerinin pazara sunulmasına yardımcı olmaktır” dedi.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Tekinalp, ay çekirdeği ithalatına karşı çiftçilerle birlikte hareket etmek gerektiğine dikkat çekti. Tekinalp, “Uzun vadeli ve güvenilir bir iş modeli ile sürdürülebilir doğru tarıma destek olacağız. Aynı zamanda, pazarda yaşanacak olası olumsuz durumlardan üreticilerimizin etkilenmesini minimuma indireceğiz. Ay çekirdeği tarımının geleceğini garanti altına alacak bu çalışma modelinde, üreticilerimizi, mazot, işçilik, gübre gibi konularda da destekleyeceğiz” diye konuştu