Tahsilat kolaylığı ihracatın kapısını açıyor

Türkiye’de ihracat rakamları, Ocak-Temmuz aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artışla 144 milyar 417 milyon dolara ulaştı. İhracat potansiyeli de gün geçtikçe artıyor.

İhracatçının küresel riskleri fırsata çevirdiği yeni dönemde, ihracatta ülke ve ürün çeşitliliği sürekli artış gösterirken finansman ve likidite en önemli konular olmaya devam ediyor. Finansman ve nakit akışı pek çok işletmenin ihracat yapmasını güçleştiren etkenlerin başında geliyor.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan, ihracatçıların nakde güvenilir ve kolay bir şekilde ulaşması için hayata geçirilen çözümlerin, ihracatın sürdürülebilir olmasında önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Fidan, “Octet Portal aracılığıyla tüm işletmelere, web sitesine ya da e-ticaret altyapısına sahip olmasalar da dünya ile ticaret yapma şansı tanıyoruz” dedi.

İhracatın var olan risklerinin şirketler ve KOBİ’lerin gözünde daha da arttığını kaydeden Fidan, “2022 yılı Ocak-Temmuz aylarına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre 19,1 oranında artış görüyoruz. Ancak ülkemizin daha yüksek bir potansiyel taşıdığını biliyoruz. Şu anda tüm dünyada likiditeye ulaşmada zorluklar yaşanıyor. Bu yüzden ihracatın var olan riskleri, şirketler ve özellikle KOBİ’lerin gözünde daha da artıyor. Türkiye’de pek çok şirket potansiyeli olmasına rağmen tahsilat riski sebebiyle ihracat yapmaktan kaçındığını görüyoruz. Bu nedenle Octet’in güçlü altyapısı ile hem şirketlerin hem de KOBİ’lerin risk taşımadan ihracat yapmalarına olanak sağlıyoruz. Yurtdışına satış yapıyorsanız, Octet’in ihracat tahsilat ürünü sayesinde kredi kartları üzerinden satışlarınızda, 35’i aşkın ülkede yerleşik alıcınızdan euro ya da dolar ile tahsilat yapıp, ertesi iş günü hesaplarınızda yapılan ödemeleri görebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.