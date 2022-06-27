Tahsildaroğlu, yurt dışı atılımıyla AB ve Rusya pazarını hedefliyor

Mehmet Hanifi GÜLEL / İSTANBUL

Türkiye’nin önde gelen peyniri üreticilerinden Tahsildaroğlu, yeni dönemde ihracat atılımıyla daha çok pazarda yer almayı hedefliyor. Geleneksel Türk peynirciliği üretimiyle 50 yıldır faaliyet gösteren firma, Ezine ve olgunlaşmış peynir piyasasında öne çıkıyor. Firma olarak büyüme stratejilerini daha fazla katma değerli ürün ve yeni ihracat pazarlarında yer almaya yönelik hazırladıklarını aktaran Tahsildaroğlu CEO’su Sevdil Yıldırım, “Firmamız 22 yıl önce ihracat faaliyetlerine başladı, ancak geçen senenin başında 10 ülkeye ihracat yaparken, yıl sonunda yeni eklenen ülkelerle bu sayıyı 15’e çıkardık. En son Singapur ve Çin’i ihracat pazarlarımıza ekledik. Başta ABD olmak üzere Kanada, Azerbaycan ve Ortadoğu ve Orta Asya gibi farklı destinasyonlara ihracatımız bulunuyor. Geçen yıla göre ihracatımızda 3 kat kadar artış yaşandı ve üretimimizin yüzde 15’ini ihraç ediyoruz. Bu yıl ihracatta çok ciddi bir atılım yapmayı planlıyoruz ve AB pazarını hedefliyoruz. Söz konusu pazara ihracat için başvurumuz oldu ve ihracat belgemizi de bir iki ay içinde almayı planlıyoruz. Bizim buralarda bağlantılarımız hazır. Yine savaş öncesi Rusya’yı ihracat pazarımıza ekleme yönünde bir adım atmıştık. Rusya tarafından izin çıkmasıyla ihracat yapmaya başlayacağız” diye konuştu.

Yıllık 15 bin ton peynir üretiyor

Üretim tesislerinin Çanakkale’de bulunduğunu ve 330 kişiyi istihdam ettiklerini bildiren Yıldırım, yıllık 120 milyon litre süt işleme ve 15 bin ton civarında peynir üretimi yaptıklarını söyledi. Bu yıl üretimlerinin geçen yılın sütünde olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Şu an üretim kapasitemizin yüzde 100’e yakınını kullanıyoruz. Mevcut üretim tesisimizin etrafında bulunan alanımızla kapasitemizi 2 katına çıkarabilecek durumdayız. Yeni bir yatırım da şu an değerlendirme aşamasında. Söz konusu yatırım süreci olduğunda, ihracat fırsatlarını daha iyi değerlendirebileceğiz” açıklamasında bulundu.

Süt ürünlerinde yaşanan zamlar ve tüketicilerin alım gücünün düşmesiyle satışlarda zorlandıklarına vurgu yapan Yıldırım, buna rağmen satışlarının geçen yılın üzerinde olduğunu aktardı. Üretimlerinin çoğunu iç pazara verdiklerini belirten Yıldırım, “Discount marketler ve kıyı bölgelerinde yerel marketlerle çalışıyoruz. Ege ve Akdeniz’de şu an bölge birincisiyiz. Bilinen birçok beynelmilel zincir otel markası bizden doğrudan ürün alıyor. Aynı şekilde restoran zincirleriyle de doğrudan çalışıyoruz. Diğer yandan değişen demografik yapı ama daha birazcık daha ulaşılabilir olması adına” dedi. 2021 yılını, bir önceki yıl ile hemen hemen aynı oranda büyümeyle kapattıklarını kaydeden Yıldırım, “Bu sene, geçen yılın üzerinde iş hacmimiz var. Tonajda yüzde 10’luk artış söz konusu. Ciro olarak baktığımızda da çok yüksek. Fakat ürünü zamlı sattığımız için bu durum yaşanıyor. Enflasyon oranı ölçüsünde hormonlu bir büyüme yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dört çeşit ‘Gurme Şifa’ ürününü pazar sundu

Geleneksel yöntemlerle Ezine peyniri üretimini yaptıklarını ve makineleşmeyi sadece paketleme aşamasında kullandıklarını söyleyen Sevdil Yıldırım, ürün portföylerini yeni ürünlerle genişlettiklerini aktardı. Bu yılın başında piyasaya ‘Gurme Şifa’ adıyla yeni ürün serisi çıkardıklarını açıklayan Yıldırım, “Burada sağlığı öncelik alarak Gurme Şifa ürün serisi çıkardık. Bu ürün gamımızda taze kaşar olarak zerdeçalı karabiberli, pul biber, biberiye, dağ kekikli ve kimyonlu karabiberli ürünlerimiz var. Yine Ar-Ge tarafında çok sayıda proje üstünde çalışıyoruz. Hepsinin ortak özelliği maliyeti düşürecek şekilde kaliteyi daha uygun fiyata getirebileceğimiz ve yaygın penetrasyon sağlayabilecek olan ürünler. Yurt içinde ve ya yurt dışında geleneksel peynirin dışında sağlık tarafından ayrı bir kulvar kendimize açmaya çalışıyoruz. Tahsildaroğlu dışında Ayazma Çiftliği ve Ezine Çitliği ile tüm yerel marketlerde varız” dedi.

Turquality ile ihracatta daha fazla yer almayı planlıyor

Firmalarının bir yandan kurumsallaşma yönünde adım attığını diğer yandan da dijital dönüşüm için alt yapısını hazırladığını belirten Sevdil Yıldırım, Turquality desteğine başvurarak, dijital altyapı iyileştirmeleriyle ihracat pazarlarda daha fazla yer almayı planladıklarını bildirdi. İhracata daha fazla yönelecekleri için Turquality kıtasallarını karşılayabileceklerini ifade eden Yıldırım, “Turquality desteği alınmadan devlet tarafından yurtdışında fuarlara yüzde 50 destekleri bulunuyor. Biz ama Turquality marka desteğine başvurduğumuzda, o zaman dönüşüm projelerimizi daha rahat finanse edeceğiz” diye konuştu.