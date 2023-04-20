TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nde Fatma Olten dönemi

Aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini teşvik etmek amacıyla kurulan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin 10. Genel Kurul toplantısı 14 Nisan 2023 tarihinde İstanbul’da Lazzoni Hotel’de gerçekleştirildi. TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığı görevine Fatma Olten seçildi.

Türkiye’deki aile işletmelerinin nesiller boyu gelişmeleri ve ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine destek olmaları amacıyla 2012 yılında İzmir’de kurulan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği üyeleri 10. Genel Kurul toplantısı için 14 Nisan 2023 tarihinde İstanbul’da Lazzoni Hotel’de bir araya geldi. Seçimli genel kurulda TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan, görevini Fatma Olten’e devretti. Derneğin yeni yönetim kurulunda da aşağıdaki isimler yer aldı.

2023-2025 Dönemi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri

Fatma OLTEN Başak KURTOĞLU

Tunç ATIL Berna AŞIROĞLU

Gülfem YORGANCILAR PERÇİN Tuğçe GÜLCÜLER

Serhat BÜYÜKHELVACIGİL Yalçın YEŞİLOVA

Aysu DALAN BENLİOĞLU Levent SARIGÖZOĞLU

Gülçağ GENÇER Yiğit GÖĞÜŞ

Aydın BUĞRA İLTER Meral TORAMAN

Civan SÖZKESEN Cafer ABALIOĞLU

Neşe GÖK Aykut ÖZBUĞDAY

Denetim Kurulu Üyeleri

Erol DİREN Mithat YALTIR

Murat KOLBAŞI Naile GÖÇEN ÇUKUROVA

Seçil BEYDEMİR KAYNAK Yiğit TATIŞ

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan, genel kurul divan başkanlığı seçiminin ardından söz alarak görev yaptıkları süre boyunca TAİDER komiteleri ve il temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikler hakkında konuştu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yol açtığı derin yaraların sarılması için TAİDER olarak ilk andan itibaren büyük destekte bulunduklarını kaydeden Urhan, “Ülkemiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturan aile şirketleri, bu depremde de yaraları hızla sarmak için bir araya geldi” dedi.

Görev yaptıkları süre boyunca TAİDER’in hem yurt içinde hem de yurt dışında daha etkin bir güç haline gelmesi için çok çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Urhan, “Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinin Sürdürülebilirlik Programı ile aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuğunda çok önemli bir yol arkadaşı olduk.

Ayrıca TAİDER Akademi tarafından hayata geçirilen eğitimlerle üyelerimize olduğu kadar henüz üye olmayan aile şirketi sahiplerine de ihtiyaç duydukları farklı eğitimleri sunabildik. Bu yıl ilk kez Uluslararası FBN Now Gen Forumu TAİDER-Türkiye ev sahipliğinde Mayıs ayında ülkemizde gerçekleşecek. Aile şirketlerinde iş başında olan nesilin ihtiyaçlarına göre TAİDER ve FBN tarafından özel olarak tasarlanmış bu uluslararası forumun ev sahibi olmaktan gururluyuz” diye konuştu. Urhan, göreve gelecek yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar dilerken yeni yönetime tam destek vereceklerini de belirtti.

2021-2023 dönemi yönetim kurulunun genel kurul tarafından ibra edilmesinin ardından yapılan seçimde TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin 2023-2025 döneminde görev yapacak yeni yönetimi belirlendi. Fatma Olten yönetim kurulu başkanı olarak seçildi.

Seçimin ardından kürsüye çıkan Fatma Olten, “Türkiye’nin içinde bulunduğu belki de en zor günlerde Covid-19, yangın, deprem felaketleri art arda yaşanırken ekonomik krizlere rağmen TAİDER’i en iyi şekilde temsil ederek, güler yüzle, özveri ve fedakarlıkla dönemi tamamlayan geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan’a ve Yönetim Kurulu Üyelerine gönülden şükranlarımızı sunuyorum” diyerek sözlerine devam etti.

20.yılına girdi

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin geçmişten bugüne gelen değerleriyle birlikte sürdürülebilirlik konusunda ülkemizin öncü sivil toplum kuruluşlarından biri olmaya devam edeceğini ve dernek ikinci 10 yılına girerken öncelikli hedeflerinin Türkiye’ye yayılım, aile işletmelerinde ve dernekte sürdürülebilirlik ile kurumsallaşma olacağını ifade etti.

Seçimlerin ardından PwC Türkiye-Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, Türkiye’den TAİDER üyelerinin de katıldığı 2023 PwC Küresel Aile Şirketleri Anketi sonuçlarını ve Türkiye karşılaştırmalı verileri katılımcılara aktardı. Öğle yemeğinin ardından ise Uluslararası FBN Liderlik Takımı’nda on üç farklı ülkeden TAİDER Türkiye’yi temsilen yer alan, TAİDER gelecek nesil üyesi Gökçe Gülcüler ile uluslararası FBN’de çeşitli görevlerde bulunan TAİDER üyeleri ile birlikte “Uluslararası FBN ve TAİDER” başlıklı konulu bir toplantı gerçekleştirildi.